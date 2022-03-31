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Более семи тысяч абонентов числятся в базе льготников по оплате за свет
Более семи тысяч абонентов числятся в базе льготников по оплате за свет
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание по предоставлению льгот по оплате электроэнергии отдельным категориям граждан Абхазии с... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T15:52+0300
2022-03-31T15:52+0300
2022-03-31T16:14+0300
в абхазии
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В базе "Черноморэнерго" числятся 7225 абонентов, которым предоставляются льготы по оплате за электроэнергию по 23-м категориям, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии. Согласно существующей на сегодня в Абхазии системе, в доходах "Черноморэнерго" происходит существенное выпадение средств в связи с тем, что государство не компенсирует энергоснабжающей организации суммы, недополученные от потребления льготников, говорится в сообщении.К примеру, указ президента о предоставлении льгот военнослужащим был подписан в 1997 году, то есть 25 лет назад. Количество льготных абонентов и размер выпадающего дохода будут с каждым годом увеличиваться неконтролируемым способом, если концептуально не изменить подход в этом вопросе, считает ведомство.В целях стабилизации финансового положения "Черноморэнерго" и уточнения категорий льготников, регулирования размера предоставляемых льгот и порядка компенсации "Черноморэнерго" сумм недополученных доходов, Министерство экономики подготовило предложения по изменениям в нормативно-правовые акты. Проекты нормативно-правовых актов будут вынесены на рассмотрение в Кабмин в ближайшее время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/novye-tarify-i-pribory-ucheta-kak-spasti-abkhazskuyu-energetiku-1037600638.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, электричество, тарифы
Более семи тысяч абонентов числятся в базе льготников по оплате за свет
15:52 31.03.2022 (обновлено: 16:14 31.03.2022)
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание по предоставлению льгот по оплате электроэнергии отдельным категориям граждан Абхазии с участием представителей министерств обороны, финансов, соцобеспечения, по налогам, Генпрокуратуры и "Черноморэнерго".
СУХУМ, 31 мар – Sputnik.
В базе "Черноморэнерго" числятся 7225 абонентов, которым предоставляются льготы по оплате за электроэнергию по 23-м категориям, сообщается
на сайте Министерства экономики Абхазии.
Согласно существующей на сегодня в Абхазии системе, в доходах "Черноморэнерго" происходит существенное выпадение средств в связи с тем, что государство не компенсирует энергоснабжающей организации суммы, недополученные от потребления льготников, говорится в сообщении.
"По всем направлениям и за все послевоенное время ни один рубль в виде компенсации этих льгот ни одна организация, предоставляющая услуги в сфере ЖКХ, от государства не получила. Это неправильно. Если государство берет на себя обязательство предоставить льготу, то оно же должно эту льготу обеспечить. Мы обременили хозяйствующие субъекты обеспечивать государственные обязательства по льготам, не обеспечивая их и не изменяя десятилетиями тарифы. Как результат, пришли к тому, что система себя изжила и не может полноценно функционировать в таком виде", – заявила на совещании глава Минэка Кристина Озган.
К примеру, указ президента о предоставлении льгот военнослужащим был подписан в 1997 году, то есть 25 лет назад. Количество льготных абонентов и размер выпадающего дохода будут с каждым годом увеличиваться неконтролируемым способом, если концептуально не изменить подход в этом вопросе, считает ведомство.
В целях стабилизации финансового положения "Черноморэнерго" и уточнения категорий льготников, регулирования размера предоставляемых льгот и порядка компенсации "Черноморэнерго" сумм недополученных доходов, Министерство экономики подготовило предложения по изменениям в нормативно-правовые акты. Проекты нормативно-правовых актов будут вынесены на рассмотрение в Кабмин в ближайшее время.