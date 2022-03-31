https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/bolee-semi-tysyach-abonentov-chislyatsya-v-baze-lgotnikov-po-oplate-za-svet-1038418629.html

Более семи тысяч абонентов числятся в базе льготников по оплате за свет

Более семи тысяч абонентов числятся в базе льготников по оплате за свет

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание по предоставлению льгот по оплате электроэнергии отдельным категориям граждан Абхазии с... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T15:52+0300

2022-03-31T15:52+0300

2022-03-31T16:14+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

электричество

тарифы

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В базе "Черноморэнерго" числятся 7225 абонентов, которым предоставляются льготы по оплате за электроэнергию по 23-м категориям, сообщается на сайте Министерства экономики Абхазии. Согласно существующей на сегодня в Абхазии системе, в доходах "Черноморэнерго" происходит существенное выпадение средств в связи с тем, что государство не компенсирует энергоснабжающей организации суммы, недополученные от потребления льготников, говорится в сообщении.К примеру, указ президента о предоставлении льгот военнослужащим был подписан в 1997 году, то есть 25 лет назад. Количество льготных абонентов и размер выпадающего дохода будут с каждым годом увеличиваться неконтролируемым способом, если концептуально не изменить подход в этом вопросе, считает ведомство.В целях стабилизации финансового положения "Черноморэнерго" и уточнения категорий льготников, регулирования размера предоставляемых льгот и порядка компенсации "Черноморэнерго" сумм недополученных доходов, Министерство экономики подготовило предложения по изменениям в нормативно-правовые акты. Проекты нормативно-правовых актов будут вынесены на рассмотрение в Кабмин в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/novye-tarify-i-pribory-ucheta-kak-spasti-abkhazskuyu-energetiku-1037600638.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, электричество, тарифы