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https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/medvedev-ukazal-na-ugrozu-dlya-obscheevropeyskoy-bezopasnosti--1038414765.html
Медведев указал на угрозу для общеевропейской безопасности
Медведев указал на угрозу для общеевропейской безопасности
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал большую статью для Sputnik Польша, в которой, в частности, затронул вопросы русофобии среди поляков и... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T12:42+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В Польше резко увеличивается присутствие войск США, она стала передовым рубежом Североатлантического альянса, и для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности."Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно. При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают – вес и влияние не те. Можно было бы, конечно, получить очки на помощи младшим партнерам (например, Украине и Грузии) интегрироваться в Альянс. Но в польско-украинских отношениях все далеко не гладко", – добавил Медведев. Он напомнил о конфликте вокруг преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны и об обидах украинцев на то, что "поляки не очень-то помогают им полноценно интегрироваться в ЕС".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/medvedev-territorii-ukrainy-vyglyadyat-dlya-varshavy-vpolne-lakomym-kuskom-1038414496.html
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россия, польша, украина, новости

Медведев указал на угрозу для общеевропейской безопасности

12:42 31.03.2022 (обновлено: 13:28 31.03.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал большую статью для Sputnik Польша, в которой, в частности, затронул вопросы русофобии среди поляков и двусторонних отношений Москвы и Варшавы.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В Польше резко увеличивается присутствие войск США, она стала передовым рубежом Североатлантического альянса, и для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.

"Преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом. Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса: на ее территории с августа 2020 года резко увеличивается присутствие войск США, завершается развертывание американской системы ПРО. Вместо так называемого "форта Трамп" будут построены сразу несколько объектов в крупных регионах Польши", – написал зампредседателя Совбеза России.

По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности.
"Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно. При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают – вес и влияние не те. Можно было бы, конечно, получить очки на помощи младшим партнерам (например, Украине и Грузии) интегрироваться в Альянс. Но в польско-украинских отношениях все далеко не гладко", – добавил Медведев.
Он напомнил о конфликте вокруг преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны и об обидах украинцев на то, что "поляки не очень-то помогают им полноценно интегрироваться в ЕС".
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