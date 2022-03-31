https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/medvedev-ukazal-na-ugrozu-dlya-obscheevropeyskoy-bezopasnosti--1038414765.html

Медведев указал на угрозу для общеевропейской безопасности

Медведев указал на угрозу для общеевропейской безопасности

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал большую статью для Sputnik Польша, в которой, в частности, затронул вопросы русофобии среди поляков и... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T12:42+0300

2022-03-31T12:42+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. В Польше резко увеличивается присутствие войск США, она стала передовым рубежом Североатлантического альянса, и для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.По словам Медведева, на фоне новых антироссийских санкций власти Польши "объявили себя форпостом борьбы с коварными планами русских", оправдывая это интересами национальной безопасности."Для общеевропейской безопасности такой перекос намного опаснее мифической "русской угрозы", о которой в Варшаве твердят постоянно. При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают – вес и влияние не те. Можно было бы, конечно, получить очки на помощи младшим партнерам (например, Украине и Грузии) интегрироваться в Альянс. Но в польско-украинских отношениях все далеко не гладко", – добавил Медведев. Он напомнил о конфликте вокруг преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны и об обидах украинцев на то, что "поляки не очень-то помогают им полноценно интегрироваться в ЕС".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/medvedev-territorii-ukrainy-vyglyadyat-dlya-varshavy-vpolne-lakomym-kuskom-1038414496.html

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