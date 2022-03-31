https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/medvedev-territorii-ukrainy-vyglyadyat-dlya-varshavy-vpolne-lakomym-kuskom-1038414496.html

Медведев: территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском

Медведев: территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском

Ряд экспертов и аналитиков отмечают военно-политическую активность Варшавы на киевском направлении с целью раздела Украины и аннексии ее западных регионов. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Территории Украины выглядят для Варшавы вполне лакомым куском, для маскировки своих намерений Польша использует антироссийскую риторику, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для агентства Sputnik Polska.Медведев отметил, что на польском телевидении "без зазрения совести показывают карту раздела этой несчастной страны" (Украины - прим.), где целый ряд ее западных областей включен в состав Польши.Зампредседателя Совбеза напомнил, что польские элиты веками обвиняли во всех бедах Россию, надеясь, что такая аргументация заранее оправдает их поступки перед всем миром.Касаясь текущего украинского кризиса, политик отметил, что Польша надеется на значимый подъем своей роли в Европе за счет Украины и заявляет о своей поддержке, "клянется в славянской верности, помощи оружием и деньгами". "Но клятвенно уверять – это одно, а делать – другое", – подчеркнул Медведев. Сейчас польские власти в сложном положении, продолжает он, приезд людей с Украины поляки встречают без радости и вовсе не готовы делиться с ними "последней рубашкой", едой, субсидиями и рабочими местами."Две трети беженцев, а в Польше их число уже приближается к двум миллионам, приняты и обустроены на американские деньги. Собственные средства в такую благотворительность ей вкладывать совсем не хочется – учитывая затянувшийся кризис практически во всех отраслях экономики страны", – написал Медведев.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/ukrainskoy-gosudarstvennosti-bolee-vsego-ugrozhaet-vtoroy-front-polshi-1038252526.html

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