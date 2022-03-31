https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-budet-sokraschen-s-31-marta-1038422468.html

Переток электроэнергии из России в Абхазию будет сокращен с 31 марта

Переток электроэнергии из России в Абхазию будет сокращен с 31 марта

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 18 декабря 2021 года. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T19:10+0300

2022-03-31T19:10+0300

2022-03-31T19:10+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Переток электроэнергии из России в Абхазию будет ограничен с 23:00 31 марта, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.Подача электроэнергии из России прекратится по высоковольтной линии "Псоу-220", уточнил Гагулия. В связи с этим схема подачи электричества будет перенастроена: часть Абхазии будет получать электроэнергию по ВЛ-110 "Гячрыпш", а часть - со стороны ИнгурГЭС, пояснил он.По словам Гагулия, уровень воды в Джварском водохранилище по-прежнему остается низким. Однако приток постепенно увеличивается, сейчас он составляет 36 кубических метров в секунду. Ожидается, что в ближайшие дни будет больший приток.В случае, если воды в водохранилище не будет хватать, и работу ИнгурГЭС вынуждены будут ограничить, "энергетики и с российской стороны, и с грузинской стороны" предпримут оперативные меры. Какие конкретно, не уточняется."В любом случае, если будут срабатывать аварийные системы, то отключения неизбежны", - добавил Гагулия.Переток электроэнергии из Российской Федерации стал поступать в Абхазию 18 декабря. Тогда заявлялось, что переток продлится до 31 марта 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/uroven-vody-v-dzhvarskom-vodokhranilische-pochti-dostig-poroga-otklyucheniya-stantsii-1038280798.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости