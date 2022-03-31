https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/prezident-abkhazii-poprivetstvoval-stremlenie-yuzhnoy-osetii-obedinitsya-s-rossiey-1038417747.html

Президент Абхазии поприветствовал стремление Южной Осетии объединиться с Россией

Президент Абхазии поприветствовал стремление Южной Осетии объединиться с Россией

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что считает необходимым объединение Южной и Северной Осетий, шаг о вхождении в состав России основан на "огромном... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T15:00+0300

2022-03-31T15:00+0300

2022-03-31T15:16+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что приветствует стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в составе Российской Федерации, об этом сообщается на сайте главы государства.При этом Бжания обозначил позицию Абхазии в отношениях с Россией."Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года", – отметил он.Бжания напомнил положения, закрепленные в большом договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, а именно:Договор действует в течение десяти лет с даты подписания с возможностью автоматического продления срока действия на последующие пятилетние периоды, в случае если ни одна из сторон не изъявит желания выйти из договора.Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что стратегической целью Южной Осетии является объединение с Россией. В настоящее время республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав. Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/shamba-zayavil-chto-abkhaziya-podderzhivaet-stremlenie-yuzhnoy-osetii-k-obedineniyu-s-rossiey-1038409353.html

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