https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/prezident-abkhazii-poprivetstvoval-stremlenie-yuzhnoy-osetii-obedinitsya-s-rossiey-1038417747.html
Президент Абхазии поприветствовал стремление Южной Осетии объединиться с Россией
Президент Абхазии поприветствовал стремление Южной Осетии объединиться с Россией
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что считает необходимым объединение Южной и Северной Осетий, шаг о вхождении в состав России основан на "огромном... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T15:00+0300
2022-03-31T15:00+0300
2022-03-31T15:16+0300
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что приветствует стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в составе Российской Федерации, об этом сообщается на сайте главы государства.При этом Бжания обозначил позицию Абхазии в отношениях с Россией."Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года", – отметил он.Бжания напомнил положения, закрепленные в большом договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, а именно:Договор действует в течение десяти лет с даты подписания с возможностью автоматического продления срока действия на последующие пятилетние периоды, в случае если ни одна из сторон не изъявит желания выйти из договора.Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что стратегической целью Южной Осетии является объединение с Россией. В настоящее время республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав. Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/shamba-zayavil-chto-abkhaziya-podderzhivaet-stremlenie-yuzhnoy-osetii-k-obedineniyu-s-rossiey-1038409353.html
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Президент Абхазии поприветствовал стремление Южной Осетии объединиться с Россией
15:00 31.03.2022 (обновлено: 15:16 31.03.2022)
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что считает необходимым объединение Южной и Северной Осетий, шаг о вхождении в состав России основан на "огромном желании народа", подчеркнул он.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что приветствует стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в составе Российской Федерации, об этом сообщается
на сайте главы государства.
"Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин", – сказал президент.
При этом Бжания обозначил позицию Абхазии в отношениях с Россией.
"Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года", – отметил он.
проведение скоординированной внешней политики;
создание общего пространства обороны и безопасности;
формирование общего социального и экономического пространства;
содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;
создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации.
Договор действует в течение десяти лет с даты подписания с возможностью автоматического продления срока действия на последующие пятилетние периоды, в случае если ни одна из сторон не изъявит желания выйти из договора.
Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о том, что стратегической целью Южной Осетии является объединение с Россией. В настоящее время республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав. Ожидается, что референдум пройдет после президентских выборов в Южной Осетии, которые назначены на 10 апреля.