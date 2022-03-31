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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет формировать теплый сектор южного циклона. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T16:25+0300
2022-03-31T16:25+0300
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В пятницу, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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новости, погода в абхазии, весна, климат
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 апреля
16:25 31.03.2022 (обновлено: 16:49 31.03.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет формировать теплый сектор южного циклона.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В пятницу, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.