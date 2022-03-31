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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии в пятницу будет формировать теплый сектор южного циклона. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В пятницу, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, весна, климат