https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-voennye-porazili-polevye-sklady-s-raketnym-vooruzheniem-v-ukraine-1038423998.html

Российские военные поразили полевые склады с ракетным вооружением в Украине

Российские военные поразили полевые склады с ракетным вооружением в Украине

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Оперативно-тактическая авиация России за день поразила еще 28 военных объектов Украины в ходе спецоперации, сообщает Минобороны. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T20:56+0300

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Оперативно-тактическая авиация России за день поразила еще 28 военных объектов Украины в ходе спецоперации, сообщает Минобороны.Среди уничтоженных объектов: четыре командных пункта, три полевых склада с ракетно-артиллерийским вооружением, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники. В четверг средствами противовоздушной обороны российских ВКС в воздухе был сбит украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм и четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотников, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/voennye-dnr-sbili-dva-vertoleta-s-komandirami-azova-1038423660.html

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