https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-obyavil-temu-ezhegodnogo-konkursa-na-luchshuyu-rabotu-1038421918.html

Союз журналистов Абхазии объявил тему ежегодного конкурса на лучшую работу

Союз журналистов Абхазии объявил тему ежегодного конкурса на лучшую работу

В этом году к конкурсу допускаются работы только членов Союза журналистов Абхазии. 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T18:20+0300

2022-03-31T18:20+0300

2022-03-31T18:23+0300

в абхазии

сми

новости

журналисты

конкурсы

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба, Сария Кварацхелия. Союз журналистов Абхазии проведет ежегодный конкурс на лучшую работу, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Союза Руслан Хашиг.Темой конкурса станет Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.В этом году к конкурсу допускаются работы только членов Союза журналистов Абхазии. Конкурс пройдет по номинациям "телевидение", "радио", "печать" и "интернет-издание". Работы должны быть подготовлены в жанре очерка. Прием заявок начнется 1 апреля и завершится 1 ноября. Итоги подведут в День работников СМИ, который отмечается в республике 27 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-nagradil-rabotnikov-smi-za-osveschenie-temy-koronavirusa-1036936445.html

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сми, новости, журналисты, конкурсы, отечественная война народа абхазии (1992-1993)