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Союз журналистов Абхазии объявил тему ежегодного конкурса на лучшую работу
Союз журналистов Абхазии объявил тему ежегодного конкурса на лучшую работу
В этом году к конкурсу допускаются работы только членов Союза журналистов Абхазии. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T18:20+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба, Сария Кварацхелия. Союз журналистов Абхазии проведет ежегодный конкурс на лучшую работу, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Союза Руслан Хашиг.Темой конкурса станет Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.В этом году к конкурсу допускаются работы только членов Союза журналистов Абхазии. Конкурс пройдет по номинациям "телевидение", "радио", "печать" и "интернет-издание". Работы должны быть подготовлены в жанре очерка. Прием заявок начнется 1 апреля и завершится 1 ноября. Итоги подведут в День работников СМИ, который отмечается в республике 27 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-nagradil-rabotnikov-smi-za-osveschenie-temy-koronavirusa-1036936445.html
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сми, новости, журналисты, конкурсы, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Союз журналистов Абхазии объявил тему ежегодного конкурса на лучшую работу
18:20 31.03.2022 (обновлено: 18:23 31.03.2022)
В этом году к конкурсу допускаются работы только членов Союза журналистов Абхазии.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба, Сария Кварацхелия. Союз журналистов Абхазии проведет ежегодный конкурс на лучшую работу, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал председатель Союза Руслан Хашиг.
Темой конкурса станет Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.
"На заседании (заседание президиума Союза журналистов прошло 31 марта - прим.) был рассмотрен проект ежегодного конкурса Союза журналистов и была определена тема. Были обсуждены условия и положение конкурса. Было принято решение, что в 2022 году конкурс будет связан с предстоящей юбилейной датой Отечественной войны народа Абхазии и будет называться "Малоизвестные истории Отечественной войны народа Абхазии”, - пояснил Руслан Хашиг.
В этом году к конкурсу допускаются работы только членов Союза журналистов Абхазии. Конкурс пройдет по номинациям "телевидение", "радио", "печать" и "интернет-издание". Работы должны быть подготовлены в жанре очерка. Прием заявок начнется 1 апреля и завершится 1 ноября. Итоги подведут в День работников СМИ, который отмечается в республике 27 февраля
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