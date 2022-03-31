https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/ssha-vyveli-svoi-korabli-iz-chernogo-morya-iz-za-sobytiy-na-ukraine-1038410808.html

США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине

США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине

В конце 2021 года силы НАТО существенно активизировались у рубежей России, в частности над Черным морем увеличилась интенсивность полетов самолетов-разведчиков... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T09:15+0300

2022-03-31T09:15+0300

2022-03-31T10:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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военно-морские силы сша

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. США вывели корабли своих ВМС из Черного моря в связи с событиями на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.Кирби пояснил, что американское командование сочло благоразумным так поступить, когда стало понятно, что российская военная спецоперация на Украине неминуема, чтобы дать всем понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта "тем или иным решением о размещении сил".Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, "когда американские корабли вернутся в Черное море". Такое решение, по его словам, будет приниматься, исходя из "интересов национальной безопасности" США и их союзников.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса. При этом Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html

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сша, черное море, украина, россия, новости, корабли, военно-морские силы сша