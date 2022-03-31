https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/ssha-vyveli-svoi-korabli-iz-chernogo-morya-iz-za-sobytiy-na-ukraine-1038410808.html
США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине
США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине
В конце 2021 года силы НАТО существенно активизировались у рубежей России, в частности над Черным морем увеличилась интенсивность полетов самолетов-разведчиков... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T09:15+0300
2022-03-31T09:15+0300
2022-03-31T10:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сша
черное море
украина
россия
новости
корабли
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/14/1032051859_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_80c291fe013719e08ecc8552048d946b.jpg
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. США вывели корабли своих ВМС из Черного моря в связи с событиями на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.Кирби пояснил, что американское командование сочло благоразумным так поступить, когда стало понятно, что российская военная спецоперация на Украине неминуема, чтобы дать всем понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта "тем или иным решением о размещении сил".Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, "когда американские корабли вернутся в Черное море". Такое решение, по его словам, будет приниматься, исходя из "интересов национальной безопасности" США и их союзников.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса. При этом Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html
сша
черное море
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/14/1032051859_198:0:1762:1173_1920x0_80_0_0_44e30f0ae5ca1387f1d489d322659e82.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, черное море, украина, россия, новости, корабли, военно-морские силы сша
США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине
09:15 31.03.2022 (обновлено: 10:15 31.03.2022)
В конце 2021 года силы НАТО существенно активизировались у рубежей России, в частности над Черным морем увеличилась интенсивность полетов самолетов-разведчиков альянса.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik.
США вывели корабли своих ВМС из Черного моря в связи с событиями на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости
.
Кирби пояснил, что американское командование сочло благоразумным так поступить, когда стало понятно, что российская военная спецоперация на Украине неминуема, чтобы дать всем понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта "тем или иным решением о размещении сил".
"Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе", – отметил представитель Минобороны США.
Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, "когда американские корабли вернутся в Черное море". Такое решение, по его словам, будет приниматься, исходя из "интересов национальной безопасности" США и их союзников.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса. При этом Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.