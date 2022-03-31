Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/ssha-vyveli-svoi-korabli-iz-chernogo-morya-iz-za-sobytiy-na-ukraine-1038410808.html
США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине
США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине
В конце 2021 года силы НАТО существенно активизировались у рубежей России, в частности над Черным морем увеличилась интенсивность полетов самолетов-разведчиков... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T09:15+0300
2022-03-31T10:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сша
черное море
украина
россия
новости
корабли
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/14/1032051859_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_80c291fe013719e08ecc8552048d946b.jpg
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. США вывели корабли своих ВМС из Черного моря в связи с событиями на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.Кирби пояснил, что американское командование сочло благоразумным так поступить, когда стало понятно, что российская военная спецоперация на Украине неминуема, чтобы дать всем понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта "тем или иным решением о размещении сил".Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, "когда американские корабли вернутся в Черное море". Такое решение, по его словам, будет приниматься, исходя из "интересов национальной безопасности" США и их союзников.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса. При этом Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/rossiyskiy-istrebitel-soprovodil-samolet-razvedchik-ssha-nad-chernym-morem-1036679837.html
сша
черное море
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/14/1032051859_198:0:1762:1173_1920x0_80_0_0_44e30f0ae5ca1387f1d489d322659e82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, черное море, украина, россия, новости, корабли, военно-морские силы сша

США вывели свои корабли из Черного моря из-за событий на Украине

09:15 31.03.2022 (обновлено: 10:15 31.03.2022)
CC BY 2.0 / U.S. Pacific Fleet / 180522-N-ZL062-0122Крейсер ВМС США "Монтерей"
Крейсер ВМС США Монтерей - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2022
CC BY 2.0 / U.S. Pacific Fleet / 180522-N-ZL062-0122
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В конце 2021 года силы НАТО существенно активизировались у рубежей России, в частности над Черным морем увеличилась интенсивность полетов самолетов-разведчиков альянса.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. США вывели корабли своих ВМС из Черного моря в связи с событиями на Украине и пока не приняли решения о сроках их возвращения, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.
Кирби пояснил, что американское командование сочло благоразумным так поступить, когда стало понятно, что российская военная спецоперация на Украине неминуема, чтобы дать всем понять, что США не заинтересованы в провоцировании конфликта "тем или иным решением о размещении сил".

"Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе", – отметил представитель Минобороны США.

Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, "когда американские корабли вернутся в Черное море". Такое решение, по его словам, будет приниматься, исходя из "интересов национальной безопасности" США и их союзников.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля с целью защитить жителей Донбасса. При этом Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем
10 декабря 2021, 18:17
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0