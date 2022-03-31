https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/ukrepit-ekonomicheskiy-suverenitet-rossiya-utverdila-pravila-torgovli-gazom-1038420329.html
Укрепить экономический суверенитет: Россия утвердила правила торговли газом
Укрепить экономический суверенитет: Россия утвердила правила торговли газом
Новые правила оплаты за российский газ для стран, принявших санкции против России, вступают в силу с 1 апреля. 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T17:18+0300
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа.Выступая на совещании по авиационной отрасли в четверг глава государства пояснил, как именно недружественные страны могут оплачивать российский газ за рубли.При этом президент отметил, что действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях."Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - предупредил он на совещании по авиаотрасли.Ранее эту же мысль озвучил и представитель Кремля Дмитрий Песков: бесплатного газа не бывает, если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/peskov-besplatnogo-gaza-ne-byvaet-1038379102.html
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россия, газ, европа, рубль, владимир путин
Укрепить экономический суверенитет: Россия утвердила правила торговли газом
17:18 31.03.2022 (обновлено: 17:19 31.03.2022)
Новые правила оплаты за российский газ для стран, принявших санкции против России, вступают в силу с 1 апреля.
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ
о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа.
Выступая на совещании по авиационной отрасли в четверг глава государства пояснил, как именно недружественные страны могут оплачивать российский газ за рубли.
"Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - сказал Путин.
При этом президент отметил, что действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.
"Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены", - предупредил он на совещании по авиаотрасли.
Ранее эту же мысль озвучил и представитель Кремля Дмитрий Песков: бесплатного газа не бывает, если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли.