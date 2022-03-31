https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/vulin-ob-antirusskoy-isterii-zapad-poluchil-obekt-dlya-beznakazannoy-nenavisti-1038419613.html

Вулин об антирусской истерии: Запад получил объект для безнаказанной ненависти

Вулин об антирусской истерии: Запад получил объект для безнаказанной ненависти

Кризис на Украине принес значительные геополитические сдвиги и вызвал волну русофобии на Западе, как в этой ситуации Сербия противостоит давлению Европы... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T16:44+0300

2022-03-31T16:44+0300

2022-03-31T16:54+0300

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УХУМ, 31 мар - Sputnik. Глава МВД Сербии, экс-министр обороны cтраны Александар Вулин в интервью Sputnik Serbia объяснил, почему Белград не присоединится к антироссийским санкциям и не поддастся истерии, направленной против всего русского народа.По словам министра, он второй человек после президента Сербии Вучича в списке самых "атакуемых" СМИ людей на Балканах из-за заявлений о том, что Сербия не будет вводить санкции против России."У меня о русском народе припасены добрые слова. Но давайте совершим показательный экзерсис: сотрем вклад русского народа из мирового наследия. Что нам останется? Может ли Чарльз Буковски стать заменой Достоевскому? Что русские дали науке? Что теперь, вычеркнуть таблицу Менделеева? Сотрем Россию и посмотрим, с чем останется Запад? Я могу понять конфликт, но я не могу понять, как можно выгнать чьего-то ребенка из школы", – возмутился глава сербского МВД.Вулин добавил, что в мире должна быть установлена новая система безопасности, так как однополярность мертва, и нельзя править миром без России и Китая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/kak-serbiya-udivila-mir-posle-bombardirovok-nato-1038339926.html

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в мире, сербия, россия, европа, санкции, украина, совет ес