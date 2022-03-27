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https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/kak-serbiya-udivila-mir-posle-bombardirovok-nato-1038339926.html
Как Сербия удивила мир после бомбардировок НАТО
Как Сербия удивила мир после бомбардировок НАТО
Более двадцати лет назад бомбардировки НАТО фактически уничтожили экономику Югославии. Операция продолжалась 78 дней и унесла тысячи жизней. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T09:45+0300
2022-03-27T09:45+0300
в мире
сербия
югославия
аналитика
нато
сша
экономика
балканский полуостров
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Сегодня Сербию называют "балканским драконом" — из-за темпов развития. Стабилизировав динар, власти сосредоточились на инвестициях как основе роста. За счет чего эта страна стала самой быстроразвивающейся экономикой Европы — читайте в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Кровь и почваРасцвет Югославии пришелся на годы правления Иосипа Броз Тито. Там, как и в СССР, строили социализм в отдельно взятой стране, правда, придерживаясь собственных принципов развития. Тито умер в 1980-м, и в следующее десятилетие вспыхнули межконфессиональные и межнациональные конфликты. Субъекты федерации требовали экономической самостоятельности, затем подтянулись и политические лозунги. С конца 1990-го о независимости заявили Словения, Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия. Население там смешанное, и межэтнические столкновения переросли в гражданские войны.К 1998-му в Хорватии, Боснии и Герцеговине погибло 100 тысяч человек, еще сотни тысяч стали беженцами. А затем албанская Армия освобождения Косово объявила войну сербам и тем албанцам, которые их защищали. Боевики блокировали сербские села, перекрывали дороги, брали людей в заложники. Армия Югославии (в федерации тогда остались только Сербия и Черногория) отвечала жестко, и к осени число жертв среди мирных жителей Косово и Метохии перевалило за тысячу.Переговоры во Франции в феврале 1999-го не увенчались успехом, зато югославская армия загнала албанских боевиков в леса и горы. Тогда страны НАТО выдвинули Белграду ультиматум: либо альянс введет в Косово войска, либо начнет бомбить. Так и поступили — за 78 дней на Югославию сбросили от 25 до 79 тысяч тонн взрывчатки. Применяли кассетные бомбы, необогащенный уран.Погибли две тысячи мирных жителей, еще около семи тысяч получили ранения, каждый третий пострадавший — ребенок. Материальный ущерб от бомбардировок оценили примерно в 30 миллиардов долларов. Взрывы уничтожили или повредили 89 фабрик и заводов, 120 объектов энергетики, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 82 моста, 70 школ, 18 детских садов, девять зданий университетских факультетов, 35 церквей и 29 монастырей.Миротворческий контингент ООН и НАТО не сумел прекратить этнические чистки в регионе — сербов из Косово практически полностью выгнали.Югославия, преобразованная в Союз Сербии и Черногории, просуществовала до 2006-го и распалась по итогам референдума на две новые страны. А Косово так и не получило полноценного признания в качестве суверенного государства со стороны международного сообщества.Открыли двери иностранцамОднако тяжелейший кризис помог сделать мощный рывок вперед. В 2021-м экономика страны опередила всю Европу по темпам роста — ВВП увеличился на 7,5%. Республика к тому же обновила исторический рекорд по запасам золота — 37,3 тонны.Но Сербия прошла долгий и чрезвычайно сложный путь. Если в 1990-м ВВП был на уровне Чехии (около 40 миллиардов долларов), то в 2000-м страна скатилась к показателям Камеруна (десять миллиардов). Правда, все равно оказалась богаче соседей — Македонии (ВВП — 3,8 миллиарда долларов), Боснии и Герцеговины (5,6 миллиарда). Но Болгария, Хорватия, Румыния и Венгрия оставили сербов далеко позади.За последующие двадцать лет рыночная стоимость товаров и услуг в Сербии увеличилась в 5,4 раза — до 53,3 миллиарда долларов: республика достигла уровня Хорватии. В Македонии в 2020-м показатель составил около 12,3 миллиарда долларов, в Боснии и Герцеговине — 19,8. Догнать Румынию и Венгрию не удалось: их ВВП в 2020-м — 248,7 и 155,8 миллиарда долларов соответственно.Сегодня в Сербии около половины трудоспособного населения заняты в сфере услуг. Еще 20 процентов — в сельском хозяйстве. Каждый пятый задействован в промышленности и горнодобывающей индустрии. Впрочем, предприятия, доставшиеся в наследство от Югославии, давно устарели. Чтобы решить проблему, Белград запустил масштабную программу приватизации и начал привлекать инвестиции со всего мира.Первый этап запустили еще в 1990-м, дабы "вернуть народу то, что у него отняли социалистические правители". Однако полноценный процесс приватизации начался только десять лет спустя. К 2002-му в частных руках находилось около 40% сербской экономики, к 2006-му — 67%. В 2014-м властям показалось, что распродажа имущества идет слишком медленно, поэтому они модернизировали законодательство, и теперь доля государства в сербской экономике составляет лишь 20%.Иностранцам легко вести бизнес в Сербии. Во-первых, люди здесь образованные, а зарплаты низкие — в среднем 400 евро. (Уровень жизни все еще довольно средний. По официальным данным, треть дохода сербы тратят на продукты питания, еще примерно 14% — на коммунальные услуги). Во-вторых, у республики есть соглашения о сотрудничестве с 54 странами Европы и мира, чтобы избежать двойного налогообложения. В-третьих, Белград договорился о беспошлинной торговле с Евросоюзом, США, Россией и другими странами.Чаще всего инвесторы вкладываются в промышленность — производство текстиля, автомобилей и электроприборов. В 2021-м Сербия стала шестой среди стран Европы и пятнадцатой в мире по количеству рабочих мест, созданных благодаря прямым иностранным инвестициям. Чтобы вести бизнес, иностранцу достаточно создать в стране филиал своей компании. Весь процесс оформления занимает не больше двух недель.Сербский рывокПриватизация в Сербии не имеет ничего общего с тем, что происходило в России в девяностые. "Ее проводили без залоговых аукционов и ваучеров. Процесс опирался на традиционно развитый в стране малый и средний бизнес. Причем частную собственность на средства производства не отменяли даже в период построения социализма. Поэтому сербы избежали проблем, с которыми столкнулась Россия", — рассказывает основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко.Инвестиционную привлекательность республики можно объяснить тем, что ее экономический рост начался относительно поздно. "К началу 2010-х власти стабилизировали политическую и экономическую ситуацию. "Газпром" купил нефтяную индустрию, став своего рода пионером. Сербский национальный авиаперевозчик AirSerbia за миллиард долларов приобрела авиакомпания EtihadAirways из ОАЭ. Китайцам достались два металлургических комбината ZelezaraSmederevo и RTB Bor", — перечисляет Бондаренко.Отдельно он отмечает сельскохозяйственную продукцию: "Например, их молочные продукты просто отличного качества, в магазинах Danon не выдерживает конкуренцию с местными товарами".Сербский экономист Душан Пророкович, вспоминая конец 1990-х и начало 2000-х, говорит, что его страна столкнулась с невероятным количеством проблем — от бомбардировок НАТО до ограничения экономических отношений с Европой. "Ситуация отчасти нормализовалась к 2006-2007 годам, но мы все еще не справились с последствиями кризиса, хотя движемся к этому. Республика открыла свою экономику для мира и провела приватизацию. Как результат, пришли бизнесмены из России, Китая, Европы".Прогресс Сербии воспринимается как экономическое чудо во многом и потому, что соседние страны либо вовсе не предпринимают усилий, чтобы выбраться из кризиса, либо действуют недостаточно активно. На этом фоне эффект приватизации и привлечения иностранного капитала кажется невероятным. "Отрыв нам обеспечил Китай, — говорит Пророкович. — Купил два завода, но не спешил заходить в другие балканские государства".Вместе с тем Западу невыгодно превращение Сербии в страну "первого мира" — республику хотят оставить на периферии. Одной из причин экономист считает потребность европейцев в дешевой рабочей силе.Депутат парламента от правящей "Сербской прогрессивной партии" Милош Банджур тоже отмечает, что за последние 20 лет социально-экономическая ситуация в стране сильно изменилась: "В начале нулевых позволить себе покупку квартиры могли только бандиты, а сейчас это уже не проблема. Раньше пенсионеры выживали благодаря помощи детей, теперь пожилым хватает выплат".Однако Банджур обращает внимание: соседям не нравятся темпы развития республики. Хорватия, Босния и Герцеговина переживают, что Сербия становится богаче, а значит, растет ее потенциал в сфере защиты населения. Что же касается лидеров Евросоюза, то в сербах они видят потенциальных предателей и агентов России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/tsinichnaya-agressiya-nato-kto-poneset-nakazanie-za-bombardirovku-yugoslavii-1038281464.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20191031/Politolog-zhiteli-SShA-ne-znayut-ob-obstrelakh-Yugoslavii-1028723837.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210927/Vuchich-nazval-uslovie-pri-kotorom-Serbiya-otreagiruet-na-obostrenie-v-Kosovo-1033289943.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210524/Rossiya-i-Serbiya-sovmestnye-antiterroristicheskie-ucheniya-1032484844.html
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в мире, сербия, югославия, аналитика, нато, сша, экономика, балканский полуостров

Как Сербия удивила мир после бомбардировок НАТО

09:45 27.03.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Белград
Города мира. Белград - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Более двадцати лет назад бомбардировки НАТО фактически уничтожили экономику Югославии. Операция продолжалась 78 дней и унесла тысячи жизней.
Сегодня Сербию называют "балканским драконом" — из-за темпов развития. Стабилизировав динар, власти сосредоточились на инвестициях как основе роста. За счет чего эта страна стала самой быстроразвивающейся экономикой Европы — читайте в материале Михаила Каткова для РИА Новости.

Кровь и почва

Расцвет Югославии пришелся на годы правления Иосипа Броз Тито. Там, как и в СССР, строили социализм в отдельно взятой стране, правда, придерживаясь собственных принципов развития. Тито умер в 1980-м, и в следующее десятилетие вспыхнули межконфессиональные и межнациональные конфликты. Субъекты федерации требовали экономической самостоятельности, затем подтянулись и политические лозунги. С конца 1990-го о независимости заявили Словения, Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия. Население там смешанное, и межэтнические столкновения переросли в гражданские войны.
К 1998-му в Хорватии, Боснии и Герцеговине погибло 100 тысяч человек, еще сотни тысяч стали беженцами. А затем албанская Армия освобождения Косово объявила войну сербам и тем албанцам, которые их защищали. Боевики блокировали сербские села, перекрывали дороги, брали людей в заложники. Армия Югославии (в федерации тогда остались только Сербия и Черногория) отвечала жестко, и к осени число жертв среди мирных жителей Косово и Метохии перевалило за тысячу.
Переговоры во Франции в феврале 1999-го не увенчались успехом, зато югославская армия загнала албанских боевиков в леса и горы. Тогда страны НАТО выдвинули Белграду ультиматум: либо альянс введет в Косово войска, либо начнет бомбить. Так и поступили — за 78 дней на Югославию сбросили от 25 до 79 тысяч тонн взрывчатки. Применяли кассетные бомбы, необогащенный уран.
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Циничная агрессия НАТО: кто понесет наказание за бомбардировку Югославии
24 марта, 15:00
Погибли две тысячи мирных жителей, еще около семи тысяч получили ранения, каждый третий пострадавший — ребенок. Материальный ущерб от бомбардировок оценили примерно в 30 миллиардов долларов. Взрывы уничтожили или повредили 89 фабрик и заводов, 120 объектов энергетики, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 82 моста, 70 школ, 18 детских садов, девять зданий университетских факультетов, 35 церквей и 29 монастырей.
Миротворческий контингент ООН и НАТО не сумел прекратить этнические чистки в регионе — сербов из Косово практически полностью выгнали.
Югославия, преобразованная в Союз Сербии и Черногории, просуществовала до 2006-го и распалась по итогам референдума на две новые страны. А Косово так и не получило полноценного признания в качестве суверенного государства со стороны международного сообщества.
Нью Йорк - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2019
Опрос: жители США не знают об обстрелах Югославии
31 октября 2019, 10:00

Открыли двери иностранцам

Однако тяжелейший кризис помог сделать мощный рывок вперед. В 2021-м экономика страны опередила всю Европу по темпам роста — ВВП увеличился на 7,5%. Республика к тому же обновила исторический рекорд по запасам золота — 37,3 тонны.
Но Сербия прошла долгий и чрезвычайно сложный путь. Если в 1990-м ВВП был на уровне Чехии (около 40 миллиардов долларов), то в 2000-м страна скатилась к показателям Камеруна (десять миллиардов). Правда, все равно оказалась богаче соседей — Македонии (ВВП — 3,8 миллиарда долларов), Боснии и Герцеговины (5,6 миллиарда). Но Болгария, Хорватия, Румыния и Венгрия оставили сербов далеко позади.
За последующие двадцать лет рыночная стоимость товаров и услуг в Сербии увеличилась в 5,4 раза — до 53,3 миллиарда долларов: республика достигла уровня Хорватии. В Македонии в 2020-м показатель составил около 12,3 миллиарда долларов, в Боснии и Герцеговине — 19,8. Догнать Румынию и Венгрию не удалось: их ВВП в 2020-м — 248,7 и 155,8 миллиарда долларов соответственно.
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлагоустройство пешеходных зон на Садовом кольце
Благоустройство пешеходных зон на Садовом кольце - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
Благоустройство пешеходных зон на Садовом кольце
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Сегодня в Сербии около половины трудоспособного населения заняты в сфере услуг. Еще 20 процентов — в сельском хозяйстве. Каждый пятый задействован в промышленности и горнодобывающей индустрии. Впрочем, предприятия, доставшиеся в наследство от Югославии, давно устарели. Чтобы решить проблему, Белград запустил масштабную программу приватизации и начал привлекать инвестиции со всего мира.
Первый этап запустили еще в 1990-м, дабы "вернуть народу то, что у него отняли социалистические правители". Однако полноценный процесс приватизации начался только десять лет спустя. К 2002-му в частных руках находилось около 40% сербской экономики, к 2006-му — 67%. В 2014-м властям показалось, что распродажа имущества идет слишком медленно, поэтому они модернизировали законодательство, и теперь доля государства в сербской экономике составляет лишь 20%.
Иностранцам легко вести бизнес в Сербии. Во-первых, люди здесь образованные, а зарплаты низкие — в среднем 400 евро. (Уровень жизни все еще довольно средний. По официальным данным, треть дохода сербы тратят на продукты питания, еще примерно 14% — на коммунальные услуги). Во-вторых, у республики есть соглашения о сотрудничестве с 54 странами Европы и мира, чтобы избежать двойного налогообложения. В-третьих, Белград договорился о беспошлинной торговле с Евросоюзом, США, Россией и другими странами.
Чаще всего инвесторы вкладываются в промышленность — производство текстиля, автомобилей и электроприборов. В 2021-м Сербия стала шестой среди стран Европы и пятнадцатой в мире по количеству рабочих мест, созданных благодаря прямым иностранным инвестициям. Чтобы вести бизнес, иностранцу достаточно создать в стране филиал своей компании. Весь процесс оформления занимает не больше двух недель.
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Сербский рывок

Приватизация в Сербии не имеет ничего общего с тем, что происходило в России в девяностые. "Ее проводили без залоговых аукционов и ваучеров. Процесс опирался на традиционно развитый в стране малый и средний бизнес. Причем частную собственность на средства производства не отменяли даже в период построения социализма. Поэтому сербы избежали проблем, с которыми столкнулась Россия", — рассказывает основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко.
Инвестиционную привлекательность республики можно объяснить тем, что ее экономический рост начался относительно поздно. "К началу 2010-х власти стабилизировали политическую и экономическую ситуацию. "Газпром" купил нефтяную индустрию, став своего рода пионером. Сербский национальный авиаперевозчик AirSerbia за миллиард долларов приобрела авиакомпания EtihadAirways из ОАЭ. Китайцам достались два металлургических комбината ZelezaraSmederevo и RTB Bor", — перечисляет Бондаренко.
Отдельно он отмечает сельскохозяйственную продукцию: "Например, их молочные продукты просто отличного качества, в магазинах Danon не выдерживает конкуренцию с местными товарами".
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Сербский экономист Душан Пророкович, вспоминая конец 1990-х и начало 2000-х, говорит, что его страна столкнулась с невероятным количеством проблем — от бомбардировок НАТО до ограничения экономических отношений с Европой. "Ситуация отчасти нормализовалась к 2006-2007 годам, но мы все еще не справились с последствиями кризиса, хотя движемся к этому. Республика открыла свою экономику для мира и провела приватизацию. Как результат, пришли бизнесмены из России, Китая, Европы".
Прогресс Сербии воспринимается как экономическое чудо во многом и потому, что соседние страны либо вовсе не предпринимают усилий, чтобы выбраться из кризиса, либо действуют недостаточно активно. На этом фоне эффект приватизации и привлечения иностранного капитала кажется невероятным. "Отрыв нам обеспечил Китай, — говорит Пророкович. — Купил два завода, но не спешил заходить в другие балканские государства".
Вместе с тем Западу невыгодно превращение Сербии в страну "первого мира" — республику хотят оставить на периферии. Одной из причин экономист считает потребность европейцев в дешевой рабочей силе.
"Страны Запада не поставляют нам современные технологии, с которыми можно выпускать конкурентоспособную продукцию. Нам навязывают дорогие инфраструктурные проекты, чтобы Сербия наращивала государственный долг. В результате сербы продают свои овощи и фрукты, а потом покупают за рубежом дорогие телефоны, компьютеры и телевизоры", — объясняет Пророкович.
Депутат парламента от правящей "Сербской прогрессивной партии" Милош Банджур тоже отмечает, что за последние 20 лет социально-экономическая ситуация в стране сильно изменилась: "В начале нулевых позволить себе покупку квартиры могли только бандиты, а сейчас это уже не проблема. Раньше пенсионеры выживали благодаря помощи детей, теперь пожилым хватает выплат".
Однако Банджур обращает внимание: соседям не нравятся темпы развития республики. Хорватия, Босния и Герцеговина переживают, что Сербия становится богаче, а значит, растет ее потенциал в сфере защиты населения. Что же касается лидеров Евросоюза, то в сербах они видят потенциальных предателей и агентов России.
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