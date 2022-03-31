https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/za-poltora-mesyatsa-eskalatsii-konflikta-v-dnr-pogibli-70-mirnykh-zhiteley-1038415408.html
За полтора месяца эскалации конфликта в ДНР погибли 70 мирных жителей
За полтора месяца эскалации конфликта в ДНР погибли 70 мирных жителей
По данным Минобороны России на 25 марта, основные задачи первого этапа спецоперации выполнены – существенно снижен боевой потенциал Украины, главной же целью... 31.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-31T13:25+0300
2022-03-31T13:25+0300
2022-03-31T13:32+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
днр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038414900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_39b08088047bff99b44e44f8ce87323f.jpg
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Семьдесят мирных жителей погибли, 857 пострадали за полтора месяца эскалации со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, следует из сводок, опубликованных в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.Всего за 42 дня эскалации украинская сторона выпустила по территории ДНР 17929 боеприпасов, в том числе ракеты из ОТРК "Точка-У", БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", отмечается в посте.Повреждения, зафиксированные в ДНР с 17 февраля составили: 1841 жилое домостроение; 476 объектов гражданской инфраструктуры, в т.ч. 27 медицинских учреждений, 65 образовательных учреждений, 110 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 251 объект электро-, водо- и газоснабжения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/mariupol-pochti-osvobozhden-ot-banditov-zayavil-kadyrov-1038410593.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038414900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2c9b0b3639360463b6ea8aafe3de386a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, днр, новости
За полтора месяца эскалации конфликта в ДНР погибли 70 мирных жителей
13:25 31.03.2022 (обновлено: 13:32 31.03.2022)
По данным Минобороны России на 25 марта, основные задачи первого этапа спецоперации выполнены – существенно снижен боевой потенциал Украины, главной же целью операции российское военное ведомство назвало освобождение Донбасса.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik.
Семьдесят мирных жителей погибли, 857 пострадали за полтора месяца эскалации со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, следует из сводок, опубликованных в Telegram-канале
представительства республики в СЦКК.
В числе пострадавших 56 детей, уточняется в сообщении.
Всего за 42 дня эскалации украинская сторона выпустила по территории ДНР 17929 боеприпасов, в том числе ракеты из ОТРК "Точка-У", БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", отмечается в посте.
Повреждения, зафиксированные в ДНР с 17 февраля составили: 1841 жилое домостроение; 476 объектов гражданской инфраструктуры, в т.ч. 27 медицинских учреждений, 65 образовательных учреждений, 110 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 251 объект электро-, водо- и газоснабжения.