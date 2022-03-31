https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/za-poltora-mesyatsa-eskalatsii-konflikta-v-dnr-pogibli-70-mirnykh-zhiteley-1038415408.html

За полтора месяца эскалации конфликта в ДНР погибли 70 мирных жителей

За полтора месяца эскалации конфликта в ДНР погибли 70 мирных жителей

По данным Минобороны России на 25 марта, основные задачи первого этапа спецоперации выполнены – существенно снижен боевой потенциал Украины, главной же целью... 31.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-31T13:25+0300

2022-03-31T13:25+0300

2022-03-31T13:32+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Семьдесят мирных жителей погибли, 857 пострадали за полтора месяца эскалации со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике, следует из сводок, опубликованных в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.Всего за 42 дня эскалации украинская сторона выпустила по территории ДНР 17929 боеприпасов, в том числе ракеты из ОТРК "Точка-У", БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", отмечается в посте.Повреждения, зафиксированные в ДНР с 17 февраля составили: 1841 жилое домостроение; 476 объектов гражданской инфраструктуры, в т.ч. 27 медицинских учреждений, 65 образовательных учреждений, 110 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 251 объект электро-, водо- и газоснабжения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/mariupol-pochti-osvobozhden-ot-banditov-zayavil-kadyrov-1038410593.html

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