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Инал Ардзинба назвал основные задачи "Абхазского инвестиционного форума"
Инал Ардзинба назвал основные задачи "Абхазского инвестиционного форума"
В субботу, 2 апреля, при поддержке МИД Абхазии в Сочи пройдет первый "Абхазский инвестиционный форум". 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T11:20+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал для Sputnik создание новой площадки по привлечению инвестиций в Абхазию и назвал ее основные задачи.Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом взаимодействия с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах."Главные его задачи – презентация инвестиционного потенциала Абхазии, создание рабочих групп инвесторов по итогам каждого форума", – перечислил глава МИД. Первый форум пройдет уже в субботу, 2 апреля, в Сочи. "Мы надеемся на плодотворный диалог с представителями бизнес-сообщества России", – резюмировал Инал Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mid-obyavil-o-sozdanii-mobilnoy-ploschadki-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1038429695.html
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мид абхазии, новости, инал ардзинба
Инал Ардзинба назвал основные задачи "Абхазского инвестиционного форума"
11:20 01.04.2022 (обновлено: 11:47 01.04.2022)
В субботу, 2 апреля, при поддержке МИД Абхазии в Сочи пройдет первый "Абхазский инвестиционный форум".
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал для Sputnik создание новой площадки по привлечению инвестиций в Абхазию и назвал ее основные задачи.
"Как известно, система международных отношений сегодня испытывает сильнейшее напряжение. Активизировалось санкционное давление Запада на Россию. В этих условиях возрос интерес к привлечению инвестиций в экономику Республики Абхазия, особенно в сфере туризма и сельского хозяйства. С учетом этих изменений и в силу определенного интереса региональных бизнес-сообществ России было принято решение о проведении мобильной дискуссионной площадки "Абхазский инвестиционный форум" в российских регионах", – сказал Ардзинба.
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом взаимодействия с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"Главные его задачи – презентация инвестиционного потенциала Абхазии, создание рабочих групп инвесторов по итогам каждого форума", – перечислил глава МИД.
Первый форум пройдет уже в субботу, 2 апреля, в Сочи.
"Мы надеемся на плодотворный диалог с представителями бизнес-сообщества России", – резюмировал Инал Ардзинба.