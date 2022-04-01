https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/-inal-ardzinba-nazval-osnovnye-zadachi-abkhazskogo-investitsionnogo-foruma-1038430043.html

Инал Ардзинба назвал основные задачи "Абхазского инвестиционного форума"

Инал Ардзинба назвал основные задачи "Абхазского инвестиционного форума"

В субботу, 2 апреля, при поддержке МИД Абхазии в Сочи пройдет первый "Абхазский инвестиционный форум". 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T11:20+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прокомментировал для Sputnik создание новой площадки по привлечению инвестиций в Абхазию и назвал ее основные задачи.Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом взаимодействия с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах."Главные его задачи – презентация инвестиционного потенциала Абхазии, создание рабочих групп инвесторов по итогам каждого форума", – перечислил глава МИД. Первый форум пройдет уже в субботу, 2 апреля, в Сочи. "Мы надеемся на плодотворный диалог с представителями бизнес-сообщества России", – резюмировал Инал Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mid-obyavil-o-sozdanii-mobilnoy-ploschadki-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1038429695.html

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