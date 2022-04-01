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МИД объявил о создании мобильной площадки для привлечения инвестиций в Абхазию
МИД объявил о создании мобильной площадки для привлечения инвестиций в Абхазию
Изменение геополитических и экономических реалий на фоне активизации антироссийских санкций Запада вызвал интерес международных инвестиций в экономику Абхазии... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T11:16+0300
2022-04-01T11:16+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. МИД Абхазии объявил о создании регулярно действующей дискуссионной площадки "Абхазский инвестиционный форум". Форум будет проходить в тех регионах России, где есть высокий потенциал взаимодействия с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В рамках каждого форума предполагается презентация качественного мультимедийного контента об Абхазии для заинтересованных представителей бизнес-сообщества. Будет представлен инвестиционный, экономический и транзитный потенциал Абхазии.Первый "Абхазский инвестиционный форум" состоится уже в субботу, 2 апреля, в Сочи. Мероприятие проводится при поддержке Министерства иностранных дел Абхазии. В Форуме примут участие представители ТПП Абхазии, Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии, ТПП России, абхазские и российские предприниматели.В настоящее время МИД Абхазии договаривается о проведении "Абхазского инвестиционного форума" с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России.В каждом регионе по итогам форума будет создана рабочая группа, задача которой состоит в привлечении инвесторов в Абхазию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/obemy-chastnykh-investitsiy-v-gagrskom-rayone-prevysili-chetyre-mlrd-rubley-1036646291.html
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абхазия, россия, туризм, санкции, экономика
МИД объявил о создании мобильной площадки для привлечения инвестиций в Абхазию
11:16 01.04.2022 (обновлено: 14:11 01.04.2022)
Изменение геополитических и экономических реалий на фоне активизации антироссийских санкций Запада вызвал интерес международных инвестиций в экономику Абхазии, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
МИД Абхазии объявил
о создании регулярно действующей дискуссионной площадки "Абхазский инвестиционный форум". Форум будет проходить в тех регионах России, где есть высокий потенциал взаимодействия с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"В целях улучшения инвестиционного и туристического имиджа Республики Абхазия, стимулирования иностранных инвестиций создается регулярно действующая мобильная дискуссионная площадка в регионах Российской Федерации – "Абхазский инвестиционный форум", – говорится в релизе внешнеполитического ведомства Абхазии.
В рамках каждого форума предполагается презентация качественного мультимедийного контента об Абхазии для заинтересованных представителей бизнес-сообщества. Будет представлен инвестиционный, экономический и транзитный потенциал Абхазии.
Первый "Абхазский инвестиционный форум" состоится уже в субботу, 2 апреля, в Сочи.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства иностранных дел Абхазии. В Форуме примут участие представители ТПП Абхазии, Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии, ТПП России, абхазские и российские предприниматели.
В настоящее время МИД Абхазии договаривается о проведении "Абхазского инвестиционного форума" с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России.
В каждом регионе по итогам форума будет создана рабочая группа, задача которой состоит в привлечении инвесторов в Абхазию.