https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/administratsiya-sukhuma-vyplatila-posobiy-na-summu-bolshe-21-milliona-rubley-v-2021-godu-1038433761.html
Администрация Сухума выплатила пособий на сумму больше 21 миллиона рублей в 2021 году
Администрация Сухума выплатила пособий на сумму больше 21 миллиона рублей в 2021 году
31 марта прошло заседание Сухумского городского Собрания, на котором и.о. начальника Управления соцобеспечения столичной администрации Мадина Харазия... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T14:31+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. За год администрация Сухума выплатила горожанам различные пособия на сумму 21 миллион 133 тысячи рублей, сообщила исполняющая обязанности начальника Управления соцобеспечения администрации Сухума Мадина Харазия. Об этом сообщает сайт администрации города. В частности, на учете состоит более 11 тысяч пенсионеров, и, по сообщению Мадины Харазия, задолженности по выплате им пенсий и пособий за прошлый год не имеется, как, впрочем, и по всем остальным выплатам. В Сухуме пособия получают 246 одиноких матерей, еще 180 человек получают пособия на инвалидов, 124 жителя столицы являются получателями пособий по уходу за инвалидом с детства до 16 лет.Также в 2021 году 910 тысяч рублей было выплачено администрацией города в качестве единовременного пособия на рождение ребенка - всего в 2021 году родилось 179 сухумчан.Помимо этого, сотрудники отдела социальной помощи на дому посетили 1864 человека, среди которых 165 лежачих больных. Заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия в ходе заседания отметил, что существует стремление увеличить размер пособий, но бюджет города растет медленно, и в первую очередь в его рамках будут рассматриваться проблемы нуждающихся людей.Также председатель Собрания Ираклий Харчилава добавил, что при условии, что бюджет города в нынешнем году будет профицитным, нужно будет увеличивать размеры пособий, многие из которых устанавливались очень давно, так, например, сумма единовременной выплаты на рождение ребенка была установлена в 2008 году.По итогам собрания, депутаты признали работу управления социальной защиты за 2021 год удовлетворительной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/bolee-semi-tysyach-abonentov-chislyatsya-v-baze-lgotnikov-po-oplate-za-svet-1038418629.html
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новости, сухум, социальные пособия
Администрация Сухума выплатила пособий на сумму больше 21 миллиона рублей в 2021 году
14:31 01.04.2022 (обновлено: 14:37 01.04.2022)
31 марта прошло заседание Сухумского городского Собрания, на котором и.о. начальника Управления соцобеспечения столичной администрации Мадина Харазия рассказала о работе управления и проблемах, с которым оно сталкивается.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
За год администрация Сухума выплатила горожанам различные пособия на сумму 21 миллион 133 тысячи рублей, сообщила исполняющая обязанности начальника Управления соцобеспечения администрации Сухума Мадина Харазия. Об этом сообщает сайт
администрации города.
Деятельность управления связана с самыми уязвимыми и нуждающимися горожанами – это пожилые люди, матери-одиночки, многодетные семьи, сироты и инвалиды.
В частности, на учете состоит более 11 тысяч пенсионеров, и, по сообщению Мадины Харазия, задолженности по выплате им пенсий и пособий за прошлый год не имеется, как, впрочем, и по всем остальным выплатам.
В Сухуме пособия получают 246 одиноких матерей, еще 180 человек получают пособия на инвалидов, 124 жителя столицы являются получателями пособий по уходу за инвалидом с детства до 16 лет.
Также в 2021 году 910 тысяч рублей было выплачено администрацией города в качестве единовременного пособия на рождение ребенка - всего в 2021 году родилось 179 сухумчан.
Помимо этого, сотрудники отдела социальной помощи на дому посетили 1864 человека, среди которых 165 лежачих больных.
Заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия в ходе заседания отметил, что существует стремление увеличить размер пособий, но бюджет города растет медленно, и в первую очередь в его рамках будут рассматриваться проблемы нуждающихся людей.
Также председатель Собрания Ираклий Харчилава добавил, что при условии, что бюджет города в нынешнем году будет профицитным, нужно будет увеличивать размеры пособий, многие из которых устанавливались очень давно, так, например, сумма единовременной выплаты на рождение ребенка была установлена в 2008 году.
По итогам собрания, депутаты признали работу управления социальной защиты за 2021 год удовлетворительной.