https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/administratsiya-sukhuma-vyplatila-posobiy-na-summu-bolshe-21-milliona-rubley-v-2021-godu-1038433761.html

Администрация Сухума выплатила пособий на сумму больше 21 миллиона рублей в 2021 году

Администрация Сухума выплатила пособий на сумму больше 21 миллиона рублей в 2021 году

31 марта прошло заседание Сухумского городского Собрания, на котором и.о. начальника Управления соцобеспечения столичной администрации Мадина Харазия... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T14:31+0300

2022-04-01T14:31+0300

2022-04-01T14:37+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. За год администрация Сухума выплатила горожанам различные пособия на сумму 21 миллион 133 тысячи рублей, сообщила исполняющая обязанности начальника Управления соцобеспечения администрации Сухума Мадина Харазия. Об этом сообщает сайт администрации города. В частности, на учете состоит более 11 тысяч пенсионеров, и, по сообщению Мадины Харазия, задолженности по выплате им пенсий и пособий за прошлый год не имеется, как, впрочем, и по всем остальным выплатам. В Сухуме пособия получают 246 одиноких матерей, еще 180 человек получают пособия на инвалидов, 124 жителя столицы являются получателями пособий по уходу за инвалидом с детства до 16 лет.Также в 2021 году 910 тысяч рублей было выплачено администрацией города в качестве единовременного пособия на рождение ребенка - всего в 2021 году родилось 179 сухумчан.Помимо этого, сотрудники отдела социальной помощи на дому посетили 1864 человека, среди которых 165 лежачих больных. Заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия в ходе заседания отметил, что существует стремление увеличить размер пособий, но бюджет города растет медленно, и в первую очередь в его рамках будут рассматриваться проблемы нуждающихся людей.Также председатель Собрания Ираклий Харчилава добавил, что при условии, что бюджет города в нынешнем году будет профицитным, нужно будет увеличивать размеры пособий, многие из которых устанавливались очень давно, так, например, сумма единовременной выплаты на рождение ребенка была установлена в 2008 году.По итогам собрания, депутаты признали работу управления социальной защиты за 2021 год удовлетворительной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/bolee-semi-tysyach-abonentov-chislyatsya-v-baze-lgotnikov-po-oplate-za-svet-1038418629.html

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