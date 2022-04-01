https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/anatoliy-bibilov-zayavil-o-namerenii-otpravitsya-v-donbass-1038433296.html

Анатолий Бибилов заявил о намерении отправиться в Донбасс

Анатолий Бибилов заявил о намерении отправиться в Донбасс

Дата и продолжительность визита главы Южной Осетии в Донецкую и Луганскую Народные Республики пока не уточняются. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T14:02+0300

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кавказ

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов планирует отправиться в Донбасс, сообщает Sputnik Южная Осетия.О своем намерении он заявил во время посещения пункта сбора гуманитарной помощи, который открыла первая леди Южной Осетии. Информацию о поездке президента подтвердила его пресс-секретарь Дина Гассиева. В среду Бибилов объявил о желании народа Южной Осетии объединиться с Россией, в настоящее время проходят консультации сторон о проведении референдума по этому вопросу. Абхазия поддержала стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российской Федерации.

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