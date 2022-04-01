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Анатолий Бибилов заявил о намерении отправиться в Донбасс
Анатолий Бибилов заявил о намерении отправиться в Донбасс
Дата и продолжительность визита главы Южной Осетии в Донецкую и Луганскую Народные Республики пока не уточняются. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T14:02+0300
2022-04-01T14:02+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов планирует отправиться в Донбасс, сообщает Sputnik Южная Осетия.О своем намерении он заявил во время посещения пункта сбора гуманитарной помощи, который открыла первая леди Южной Осетии. Информацию о поездке президента подтвердила его пресс-секретарь Дина Гассиева. В среду Бибилов объявил о желании народа Южной Осетии объединиться с Россией, в настоящее время проходят консультации сторон о проведении референдума по этому вопросу. Абхазия поддержала стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российской Федерации.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кавказ, новости
Анатолий Бибилов заявил о намерении отправиться в Донбасс
14:02 01.04.2022 (обновлено: 14:28 01.04.2022)
Дата и продолжительность визита главы Южной Осетии в Донецкую и Луганскую Народные Республики пока не уточняются.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов планирует отправиться в Донбасс, сообщает
Sputnik Южная Осетия.
О своем намерении он заявил во время посещения пункта сбора гуманитарной помощи, который открыла первая леди Южной Осетии. Информацию о поездке президента подтвердила его пресс-секретарь Дина Гассиева.
В среду Бибилов объявил о желании народа Южной Осетии объединиться с Россией, в настоящее время проходят консультации сторон о проведении референдума по этому вопросу.
Абхазия поддержала
стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российской Федерации.