https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/devochka-s-bolnym-serdtsem-kak-fond-ashana-spas-nastyu-mukhorinu-1038435124.html

Девочка с больным сердцем: как фонд "Ашана" спас Настю Мухорину

Девочка с больным сердцем: как фонд "Ашана" спас Настю Мухорину

В рамках совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра"... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T15:15+0300

2022-04-01T15:15+0300

2022-04-01T15:20+0300

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Настя Мухорина родилась с диагнозом порок сердца четвертой категории. Первую операцию девочке сделали в три года, с тех пор она перенесла четыре операции по установке и смене протезов клапанов сердца. Протезы приходится менять каждые шесть-семь лет, так как они изнашиваются, здоровье очень подвержено окружающим факторам. Две из четырех операций Насти были оплачены Культурно-благотворительным фондом "Ашана" с помощью сбора средств. На лечение было собрано 720 000 рублей. Несмотря на то, что Насте и сейчас тяжелее даются физические нагрузки, она может жить полноценной жизнью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/spasti-serdtse-devochka-s-redkim-zabolevaniem-voploschaet-mechty-v-realnost-1038403550.html

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