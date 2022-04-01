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Девочка с больным сердцем: как фонд "Ашана" спас Настю Мухорину
Девочка с больным сердцем: как фонд "Ашана" спас Настю Мухорину
В рамках совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра"... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T15:15+0300
2022-04-01T15:15+0300
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Настя Мухорина родилась с диагнозом порок сердца четвертой категории. Первую операцию девочке сделали в три года, с тех пор она перенесла четыре операции по установке и смене протезов клапанов сердца. Протезы приходится менять каждые шесть-семь лет, так как они изнашиваются, здоровье очень подвержено окружающим факторам. Две из четырех операций Насти были оплачены Культурно-благотворительным фондом "Ашана" с помощью сбора средств. На лечение было собрано 720 000 рублей. Несмотря на то, что Насте и сейчас тяжелее даются физические нагрузки, она может жить полноценной жизнью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/spasti-serdtse-devochka-s-redkim-zabolevaniem-voploschaet-mechty-v-realnost-1038403550.html
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Девочка с больным сердцем: как фонд "Ашана" спас Настю Мухорину
15:15 01.04.2022 (обновлено: 15:20 01.04.2022)
В рамках совместного проекта Культурно-благотворительного фонда "Ашана", информационного агентства Sputnik Абхазия и телеканала "Абаза ТВ" "Плоды добра" рассказываем историю спасения Насти Мухориной.
Настя Мухорина родилась с диагнозом порок сердца четвертой категории. Первую операцию девочке сделали в три года, с тех пор она перенесла четыре операции по установке и смене протезов клапанов сердца.
Протезы приходится менять каждые шесть-семь лет, так как они изнашиваются, здоровье очень подвержено окружающим факторам.
Две из четырех операций Насти были оплачены Культурно-благотворительным фондом "Ашана" с помощью сбора средств. На лечение было собрано 720 000 рублей.
Несмотря на то, что Насте и сейчас тяжелее даются физические нагрузки, она может жить полноценной жизнью.