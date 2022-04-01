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Спасти сердце: девочка с редким заболеванием воплощает мечты в реальность
Спасти сердце: девочка с редким заболеванием воплощает мечты в реальность
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустил проект "Плоды добра". 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T15:05+0300
2022-04-01T15:15+0300
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спасем жизнь вместе
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Цель проекта – узнать и рассказать о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи. Вторая героиня проекта Анастасия Мухорина.Особенный ребенокНастя Мухорина родилась с диагнозом порок сердца четвертой категории. Роды были тяжелые, ребенок не дышал, врачи не давали никаких шансов.Малышку вывезли в Россию и смогли спасти ее. Первую операцию девочке сделали в три года, с тех пор она перенесла четыре операции по установке и смене протезов клапанов сердца.По словам мамы Насти Галины Федоровой, в детстве девочка не могла делать все то, что удавалось ее сверстникам."Она не могла осиливать физически. Дети играли, и ей хотелось, но она побегает немного – и одышка, ей тяжело, она садится обратно", – рассказала она.До четвертого класса девочка ходила в обычную школу, после пришлось перейти на домашнее обучение. Протезы приходится менять каждые шесть-семь лет, так как они изнашиваются, здоровье очень подвержено окружающим факторам.Счастливый ребенокДве из четырех операций Насти были оплачены Культурно-благотворительным фондом "Ашана" с помощью сбора средств. На лечение было собрано 720 000 рублей.Несмотря на то, что Насте и сейчас тяжелее даются физические нагрузки, она может жить полноценной жизнью.В детстве Настя мечтала быть художником, сейчас она работает поваром. А еще Настя стала мамой, у нее растет трехлетняя дочь Эвелина. По словам девушки, после четвертой операции ей стало намного лучше, и она могла сама ухаживать за ребенком.Вскоре семья ждет пополнения. По словам Галины, первая беременность дочери прошла на удивление хорошо, весь период ее наблюдали московские врачи.Настя мечтает получить образование, стать дипломированным поваром и дать хорошее образование дочери.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/devochka-s-bolnym-serdtsem-kak-fond-ashana-spas-nastyu-mukhorinu-1038435124.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/ashana-sputnik-i-abaza-tv-zapustili-proekt-plody-dobra-1037647882.html
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спасем жизнь вместе

Спасти сердце: девочка с редким заболеванием воплощает мечты в реальность

15:05 01.04.2022 (обновлено: 15:15 01.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
Героиня проекта Плоды добра Анастасия Мухорина - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустил проект "Плоды добра".
Цель проекта – узнать и рассказать о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи. Вторая героиня проекта Анастасия Мухорина.

Особенный ребенок

Настя Мухорина родилась с диагнозом порок сердца четвертой категории. Роды были тяжелые, ребенок не дышал, врачи не давали никаких шансов.
Малышку вывезли в Россию и смогли спасти ее. Первую операцию девочке сделали в три года, с тех пор она перенесла четыре операции по установке и смене протезов клапанов сердца.
По словам мамы Насти Галины Федоровой, в детстве девочка не могла делать все то, что удавалось ее сверстникам.
"Она не могла осиливать физически. Дети играли, и ей хотелось, но она побегает немного – и одышка, ей тяжело, она садится обратно", – рассказала она.
До четвертого класса девочка ходила в обычную школу, после пришлось перейти на домашнее обучение. Протезы приходится менять каждые шесть-семь лет, так как они изнашиваются, здоровье очень подвержено окружающим факторам.
Девочка с больным сердцем: фонд Ашана спас Настю Мухорину - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2022
В Абхазии
Девочка с больным сердцем: как фонд "Ашана" спас Настю Мухорину
15:15

Счастливый ребенок

Две из четырех операций Насти были оплачены Культурно-благотворительным фондом "Ашана" с помощью сбора средств. На лечение было собрано 720 000 рублей.
Несмотря на то, что Насте и сейчас тяжелее даются физические нагрузки, она может жить полноценной жизнью.
"Моя болезнь не мешала мне быть счастливым ребенком. Я смирилась с этим и продолжала просто жить дальше. Я не считаю себя другой или особенной, просто есть временные трудности", – сказала она.
В детстве Настя мечтала быть художником, сейчас она работает поваром. А еще Настя стала мамой, у нее растет трехлетняя дочь Эвелина. По словам девушки, после четвертой операции ей стало намного лучше, и она могла сама ухаживать за ребенком.
© Sputnik / Томас Тхайцук Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
Героиня проекта Плоды добра Анастасия Мухорина - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
© Sputnik / Томас Тхайцук Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
Героиня проекта Плоды добра Анастасия Мухорина - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
© Sputnik / Томас Тхайцук Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
Героиня проекта Плоды добра Анастасия Мухорина - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Героиня проекта "Плоды добра" Анастасия Мухорина
Вскоре семья ждет пополнения. По словам Галины, первая беременность дочери прошла на удивление хорошо, весь период ее наблюдали московские врачи.
Настя мечтает получить образование, стать дипломированным поваром и дать хорошее образование дочери.
Презентация проекта Плоды Добра в ПЦ Sputnik - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2022
Пресс-центр
"Ашана", Sputnik и "Абаза ТВ" запустили совместный проект "Плоды добра"
18 февраля, 12:15
В Абхазии
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