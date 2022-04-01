https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/gumanitarnyy-gruz-iz-sukhuma-dostavlen-v-lugansk-1038439484.html
Гуманитарный груз из Сухума доставлен в Луганск
Гуманитарный груз из Сухума доставлен в Луганск
Жителям Донбасса из Сухума отправлено 12 тонн гуманитарного груза - по шесть тонн в каждую народную республику. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T18:26+0300
2022-04-01T18:26+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Администрация Сухума отправила в столицу ЛНР гуманитарную помощь, сообщается на сайте администрации. Посылки отправятся непосредственно к адресатам – эвакуированным в город жителям территорий ЛНР, где еще идут боевые действия.Глава администрации Луганска Манолис Пилавов поблагодарил главу города Сухум Беслана Эшба, а также весь абхазский народ за помощь и поддержку жителей Донбасса."Надеюсь, что наши договоренности по поводу того, что рано или поздно Луганск и Сухум подпишут договор о сотрудничестве и взаимопомощи еще в силе, и мы тогда еще раз встретимся, пожмем друг другу руки и скажем: "Вот один народ, который сегодня объединился вокруг России для того, чтобы победить фашизм", – сказал Манолис Пилавов. Также Пилавов рассказал Сурманидзе о функционировании городской архитектуры и планах дальнейшего восстановления поврежденных объектов.Представитель сухумской администрации подтвердил намерения о подписании договора о сотрудничестве между городами и пожелал жителям Донбасса возвращения к мирной жизни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/administratsiya-sukhuma-dostavila-gumanitarnyy-gruz-dlya-zhiteley-donetska-1038408082.html
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донбасс, сухум, луганск, новости
Гуманитарный груз из Сухума доставлен в Луганск
18:26 01.04.2022 (обновлено: 21:43 01.04.2022)
Жителям Донбасса из Сухума отправлено 12 тонн гуманитарного груза - по шесть тонн в каждую народную республику.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik
. Администрация Сухума отправила в столицу ЛНР гуманитарную помощь, сообщается
на сайте администрации.
По словам заместителя главы администрации Сухума Автандила Сурманидзе, в Луганск были доставлены продукты первой необходимости, в том числе крупы, сладости для детей и прочее.
Посылки отправятся непосредственно к адресатам – эвакуированным в город жителям территорий ЛНР, где еще идут боевые действия.
Глава администрации Луганска Манолис Пилавов поблагодарил главу города Сухум Беслана Эшба, а также весь абхазский народ за помощь и поддержку жителей Донбасса.
"Надеюсь, что наши договоренности по поводу того, что рано или поздно Луганск и Сухум подпишут договор о сотрудничестве и взаимопомощи еще в силе, и мы тогда еще раз встретимся, пожмем друг другу руки и скажем: "Вот один народ, который сегодня объединился вокруг России для того, чтобы победить фашизм", – сказал Манолис Пилавов.
Также Пилавов рассказал Сурманидзе о функционировании городской архитектуры и планах дальнейшего восстановления поврежденных объектов.
Представитель сухумской администрации подтвердил намерения о подписании договора о сотрудничестве между городами и пожелал жителям Донбасса возвращения к мирной жизни.