https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kabinet-ministrov-abkhazii-zakonchil-razrabotku-vodnogo-kodeksa-respubliki-1038436879.html

Кабинет министров Абхазии разработал Водный кодекс республики

Кабинет министров Абхазии разработал Водный кодекс республики

В настоящее время в этой сфере правового регулирования действует Водный кодекс Грузинской ССР, датируемый 1974 годом. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T16:35+0300

2022-04-01T16:35+0300

2022-04-01T17:19+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб направил президенту республики для внесения в Парламент проект Водного кодекса Республики Абхазия, а также проект закона "О введении в действие Водного кодекса Республики Абхазия", сообщает сайт Кабмина.Согласно нормам проекта Водного кодекса, водные объекты в Абхазии, так же, как и земельные ресурсы, могут находиться исключительно в государственной собственности, но могут предоставляться в пользование заинтересованным лицам. В документе также определено, в каких случаях водопользование будет осуществляться бесплатно, а в каких – на коммерческой основе. Регистрация договоров водопользования и другая информация будет вноситься в государственный водный реестр.Отдельной главой проекта предусматривается установление норм, направленных на охрану водных объектов в республике – они определяют перечень запрещенных работ на водных объектах, устанавливают водоохранные зоны и зоны прибрежных защитных полос, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.Водный кодекс необходим для урегулирования правоотношений в сфере использования и охраны вод в республике, так как действующие нормы, принятые еще в советское время, уже не соответствуют современным реалиям и не отражают нынешнюю структуру органов государственной власти Абхазии. Новый проект определяет полномочия Кабинета Министров в области регулирования водных отношений, а также компетенции специального уполномоченного государственного органа по регулированию использования и охраны вод.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kabmin-odobril-ispolnenie-respublikanskogo-byudzheta-za-2021-god-1038278811.html

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