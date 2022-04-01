https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kabmin-prodlil-zapret-na-dobychu-kriptovalyut-i-vvoz-mayning-oborudovaniya--1038437571.html

Кабмин продлил запрет на добычу криптовалют и ввоз майнинг-оборудования

Кабмин продлил запрет на добычу криптовалют и ввоз майнинг-оборудования

Деятельность по добыче криптовалют в Абхазии и ввоз оборудования для майнинга в республику запрещены с декабря 2020 года. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T16:52+0300

2022-04-01T16:52+0300

2022-04-01T17:20+0300

в абхазии

майнинг в абхазии

новости

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Правительство Абхазии продлило запрет на добычу криптовалюты на территории республики и ввоз оборудования для майнинга до 31 декабря 2022 года.Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.Ранее Министерство экономики направило в Аппарат Кабинета министров согласованные заинтересованными ведомствами проекты правовых актов, продлевающих запрет на майнинг и ввоз оборудования для добычи криптовалюты.Постановление о запрете майнинга криптовалюты в Абхазии было принято Кабмином 8 декабря 2020 года. Затем 31 марта 2021 года его продлили на один год. Тогда же был продлен и запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалюты на территорию страны. Решение было принято в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Абхазии, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности, вызванными повышенными нагрузками.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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