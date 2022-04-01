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https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kurs-dollara-opustilsya-nizhe-81-rublya-1038428006.html
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
Курс доллара опустился ниже 81 рубля
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Курс доллара опустился ниже 81 руб впервые с 23 февраля, сообщает РИА Новости по данным Московской биржи. 01.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Курс доллара опустился ниже 81 руб впервые с 23 февраля, сообщает РИА Новости по данным Московской биржи."Курс доллара в начале торгов снижается на 5 коп, до 83,15 руб, евро - на 40 коп, до 92,1 руб", – отмечается в сообщении.В последние дни наблюдается укрепление российской валюты, тенденция усилилась после решения России продавать газ недружественным странам за рубли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mekhanizm-zapuschen-kak-budet-rabotat-skhema-oplaty-gaza-v-rublyakh-1038426553.html
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россия, рубль, валюта, новости

Курс доллара опустился ниже 81 рубля

10:18 01.04.2022 (обновлено: 10:29 01.04.2022)
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Курсы валют в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2022
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Курс доллара опустился ниже 81 руб впервые с 23 февраля, сообщает РИА Новости по данным Московской биржи.
"Курс доллара в начале торгов снижается на 5 коп, до 83,15 руб, евро - на 40 коп, до 92,1 руб", – отмечается в сообщении.
В последние дни наблюдается укрепление российской валюты, тенденция усилилась после решения России продавать газ недружественным странам за рубли.
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