https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mekhanizm-zapuschen-kak-budet-rabotat-skhema-oplaty-gaza-v-rublyakh-1038426553.html

Механизм запущен: как будет работать схема оплаты газа в рублях

Механизм запущен: как будет работать схема оплаты газа в рублях

Президент Владимир Путин 31 марта подписал указ о торговле газом с недружественными странами за рубли. "Большая семерка" (G7) заявила, что это ей не подходит... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T09:50+0300

2022-04-01T09:50+0300

2022-04-01T09:57+0300

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о словам главы государства, отказ Москва расценит как неисполнение обязательств и приостановит действующие контракты. О том, как будет действовать новая схема и в чем ее преимущества, — читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.В российскую юрисдикциюКонтрагенты из недружественных стран, чтобы приобрести российский газ, должны открыть рублевые счета в российских банках. С них и будут оплачиваться поставки с 1 апреля."Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя <…> осуществляет продажу иностранной валюты" на Мосбирже, говорится в указе президента. Для Совета директоров ЦБ также предусмотрено право на исключения из этого механизма по собственному усмотрению.Как поясняют аналитики, условия контракта для покупателей изменяются незначительно. Однако у этой схемы есть ключевое преимущество.До этого на счет российского экспортера в Европе переводили средства в евро и долларах, что считалось зачислением платежа по контракту. Далее экспортер уже мог направлять валюту в отечественный банк или оставить ее на внешних счетах.Теперь все операции совершаются на счетах отечественного банка, а не экспортной организации в Европе, что исключает риск заморозки."Смысл в том, чтобы обеспечить гарантии получения средств за газ от недружественных стран, то есть речь идет о резервации поступлений внутри финансовой инфраструктуры страны. Это позволит избежать различных непредвиденных обстоятельств: ареста и заморозки или других проблем в расчетных операциях. Кроме того, это также гарантирует стопроцентную конвертацию валютной выручки, которую будет осуществлять "Газпром", — добавляет Павел Шатов, партнер Сapital Lab.Рычаг давленияДанный механизм также вынудит европейские страны ввозить евро и доллары в Россию, причем "добровольно". Это деньги строго целевые, и на них не могут быть наложены взыскания со стороны ЕС, если у предприятия-покупателя есть какие-то другие обязательства. Кроме того, как уточняет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, это эффективный рычаг давления: счета в случае санкций против "Газпрома" или Газпромбанка можно просто заморозить и покупатели останутся без газа.В итоге механизм получился более лояльным к европейцам, чем ожидали, но его можно считать продажей российского газа за рубли. "Газпром" будет получать российскую валюту, хотя и по достаточно запутанной для контрагентов схеме."Оплата газа (выполнение контракта) будет считаться исполненной, когда на счета "Газпрома" поступят рубли. Все операции по конвертации — внутренние для Газпромбанка и никак не касаются иностранных покупателей", — говорит Павел Шатов. Это снизит риск неплатежей и других форс-мажоров.Поддержка рублюНа этом фоне рубль уже девятый день растет, за март доллар и евро подешевели более чем на 12% — до 83,2 и 92,5 соответственно. Доллар просел на 11,4 рубля (12,05%), евро — на 13,5 (12,74%). Новый порядок расчетов по сути — обязательная стопроцентная продажа внешней валютной выручки. Это, безусловно, поддержит рубль, увеличит объемы торгов на финансовом рынке и поможет Мосбирже с ликвидностью.Впрочем, дальнейшего укрепления национальной денежной единицы ждать не стоит.Тут главное — геополитика, продолжительность санкционного давления. По оценкам Николая Переславского из CMS Institute, если в конфликте на Украине начнется реальная деэскалация, доллар и евро легко вернутся к допандемийным значениям в районе 65 и 75 рублей соответственно. Но для этого необходима отмена санкций, чего пока не предвидится.Что касается покупателей газа, выбор простой: или приобретать по предложенной схеме, или же отказаться, рассчитывая на поставки из других стран. Однако в таком же объеме это просто невозможно: лишних производственных мощностей в мире нет. Сейчас 40% голубого топлива, импортируемого ЕС, поступает из России. Каждый месяц — на сумму порядка десяти миллиардов долларов.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/zubets-ob-otkaze-evropy-platit-za-gaz-v-rublyakh-ikh-ozhidayut-bolshie-problemy-1038402295.html

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