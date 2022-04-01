https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/pochti-80-oproshennykh-rossiyan-odobrili-rabotu-prezidenta-rossii-1038433060.html

Почти 80% опрошенных россиян одобрили работу президента России

Почти 80% опрошенных россиян одобрили работу президента России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинги доверия к политикам, оценки работы президента и правительства, а также уровень... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T13:45+0300

2022-04-01T13:45+0300

2022-04-01T14:30+0300

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,СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 79% опрошенных россиян, сообщается на сайте ВЦИОМ.Также вырос уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России - первый составил 51,8%, прибавив 0,2 процентного пункта, второй - 52,4%, увеличившись на 0,8 процентного пункта.Уровень доверия к Михаилу Мишустину вырос на 0,5 процентного пункта, ему доверяет 63,1 опрошенных россиян.Рейтинги доверия в другим политикам немного снизились, так, например, Владимир Жириновский потерял 4,8 процентного пункта, ему доверяют 41,1% опрошенных. Уменьшение уровня поддержки Геннадия Зюганова составило 1,2 процентного пункта, и составило 27,5%, снизился и процент доверия к Сергею Миронову - он составил 27,1% и упал на 3,5 процентного пункта.По ответам на вопрос о том, за какую из партий проголосовали бы респонденты, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Госдуму, специалисты ВЦИОМ определяли уровень поддержки политических партий.По результатам опроса рейтинг "Единой России" оставил 41%, за неделю он снизился на 0,8 процентного пункта. Уровень поддержки других политических партий заметно ниже: у КПРФ это 11,2%, у ЛДПР – 8,5%, у социалистической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" – 5,8%, у либеральной партии "Новые люди" - 4,6% поддержки.В опросе принимали участие россияне, достигшие 18 лет. ВЦИОМ ежедневно опрашивает 1600 респондентов и приводит среднее значение за семь дней опроса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/spetsoperatsiyu-na-ukraine-podderzhivayut-76-oproshennykh-rossiyan-1038401490.html

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