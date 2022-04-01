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Президент Турции выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины

Президент Турции выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины

29 марта в Стамбуле во дворце Долмабахче прошли переговоры российской и украинской делегаций, которые глава российских переговорщиков Владимир Мединский оценил... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T17:55+0300

2022-04-01T17:55+0300

2022-04-01T18:33+0300

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с главой России Владимиром Путиным выразил желание организовать встречу лидеров России и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого президента.Также в ходе беседы главы государств обсуждали итоги российско-украинской встречи в Стамбуле, Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за содействие в их проведении. Турецкий президент заметил, что позитивная и конструктивная встреча российско-украинских делегаций в Стамбуле вселяет надежду на мир.В свою очередь Эрдоган поблагодарил российского лидера за помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны военных действий на Украине.Стороны оценили переговорный процесс между Россией и Украиной и договорились о дальнейших контактах. Военная спецоперация России на Донбассе началась 24 февраля. За прошедшее время стороны несколько раз встречались для переговоров на территории Белоруссии и один раз на территории Украины. По итогам переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле, Россия пошла на уступки Украине, прекратив военные действия в киевском и черниговском направлениях, а также обсудили возможность встречи Путина и Зеленского одновременно с парафированием мирного договора главами МИД, чтобы лидеры государств могли обсудить нюансы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/erdogan-prishla-pora-chtoby-peregovory-moskvy-i-kieva-prinesli-rezultaty-1038374025.html

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