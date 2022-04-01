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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как теплый сектор южного циклона, так и североатлантический циклон при прохождении холодного... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T16:07+0300
2022-04-01T16:07+0300
2022-04-01T16:42+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу к концу дня и в воскресенье временами возможен дождь, гроза, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 апреля
16:07 01.04.2022 (обновлено: 16:42 01.04.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как теплый сектор южного циклона, так и североатлантический циклон при прохождении холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу к концу дня и в воскресенье временами возможен дождь, гроза, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.