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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 2 и 3 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как теплый сектор южного циклона, так и североатлантический циклон при прохождении холодного... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T16:07+0300

2022-04-01T16:07+0300

2022-04-01T16:42+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. В выходные дни, 2 и 3 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу к концу дня и в воскресенье временами возможен дождь, гроза, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости