https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/rossiyskie-rakety-unichtozhili-pyat-skladov-boepripasov-vsu-1038429877.html

Российские ракеты уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

Российские ракеты уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

С 24 февраля ВС России уничтожили более 200 украинских самолетов и вертолетов, 353 беспилотника, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 РСЗО, 773... 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T11:10+0300

2022-04-01T11:10+0300

2022-04-01T11:19+0300

военная спецоперация рф в донбассе

донбасс

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Российские войска, используя высокоточное оружие воздушного базирования, уничтожили шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и один склад ГСМ, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, по заявлению Минобороны, за ночь российскими войсками уничтожено более 40 националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.Также оперативно-тактическая авиация России поразила 52 военных объекта Украины, среди них три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ. В воздухе был сбит один украинский вертолет Ми-8 и 8 беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2".Подразделения Луганской Народной Республики, по сообщению ведомства, продолжают наступление. Они блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. При поддержке российских войск подразделения Луганской и Донецкой народных республик продолжают наступление, беря под контроль новые населенные пункты. По данным на 25 марта, основные задачи первого этапа спецоперации выполнены – существенно снижен боевой потенциал Украины, главной же целью операции российское военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/v-belgorode-zagorelas-neftebaza-iz-za-udara-s-ukrainskikh-vertoletov-1038426331.html

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донбасс, россия, украина, министерство обороны рф