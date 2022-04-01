https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shtab-gruppirovki-vsu-v-shakhterskom-1038440912.html

Российские военные уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском

Российские военные уничтожили штаб группировки ВСУ в Шахтерском

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T20:00+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. ВС России высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожили штаб группировки украинских войск в районе Шахтерского. Ликвидировано до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения, сообщил в вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Он отметил, что российским ВС удалось уничтожить украинскую мотопехотную роту, усиленную танковым взводом.В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. В их числе: два зенитных ракетных комплекса, пусковая установка "Оса", а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.ВКС России сбили в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляй Поле и еще четыре беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/rossiyskie-rakety-unichtozhili-pyat-skladov-boepripasov-vsu-1038429877.html

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