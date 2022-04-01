https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/v-rossii-zaregistrirovana-pervaya-v-mire-nazalnaya-vaktsina-ot-covid-19-1038440997.html

В России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина от COVID-19

В России зарегистрирована первая в мире назальная вакцина от COVID-19

Использовать спрей от коронавируса для ревакцинации разработчики рекомендуют раз в полгода. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T20:14+0300

2022-04-01T20:14+0300

2022-04-01T20:14+0300

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СУХУМ, 1 апр - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Речь идет о назальной форме вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи. Ее следует использовать, как бустер, заявлял ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.Назальная вакцина двухкомпонентная, и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.Вакцина формирует мукозальный иммунитет в отношение коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови, отметили в Минздраве.Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) начались в октябре 2021 года, а в минувшую пятницу, 18 марта, Центр имени Гамалеи направил документы для регистрации препарата.По данным специалистов, со временем первоначальная защита от болезни после вакцинации начинает ослабевать, и для того, чтобы поддержать действие прививки, используются так называемые бустеры. По состоянию на 18 марта, в России полностью вакцинировано более 84 миллионов человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/gintsburg-rasskazal-o-prednaznachenii-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1038217240.html

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