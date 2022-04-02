Абхазский госуниверситет объявил прием заявлений для поступления в МГИМО
© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкС 17 марта вузы переводят студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
© Sputnik / Владимир Песня/
Прием документов осуществляется с 4 по 8 апреля 2022 года.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Абхазский государственный университет объявил прием заявлений от граждан республики для поступления в Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Об этом сообщается на сайте АГУ.
14 февраля, 11:05
Поступление в МГИМО осуществляется по по целевому заказу Министерства иностранных дел Абхазии по программам бакалавриата для выпускников средних общеобразовательных школ:
программа "Международно-правовая" – 2 (два) места;
программа "Международные экономические отношения" – 2 (два) места;
по программам магистратуры – 3 (три) места.
Желающие подать документы для обучения по программам бакалавриата предоставляют:
паспорт гражданина Абхазии (общегражданский и заграничный)
справку об обучении в 11 классе средней общеобразовательной школы Республики Абхазия
табель успеваемости обучающегося в 11 классе за I-ое полугодие или аттестат о среднем (полном) общем образовании
фотографии - 2 штуки размером 3х4
медицинскую справку по форме 086/у
приписное удостоверение или справку о воинском учете (для юношей).
К заявлению о приеме для обучения по программам магистратуры прилагаются:
паспорт гражданина Республики Абхазия (общегражданский и заграничный)
документы (диплом и приложение к нему) установленного образца о высшем образовании или выписку из итоговой зачетно-экзаменационной ведомости выпускника
фотографии - 4 штуки размером 3,5х4,5
военный билет/приписное свидетельство (для военнообязанных)
оригинал и копию документа, подтверждающего наличие индивидуальных достижений у поступающего.
Вступительные испытания будут проводиться по программам МГИМО.
Поступающие в магистратуру могут подать заявление о приеме и документы лично или по электронному адресу chamyan1982@mail.ru. За справками обращаться по тел.: +7 (940) 992 52 61, +7 (940) 927 06 18.