https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/abkhazskiy-gosuniversitet-obyavil-priem-zayavleniy-dlya-postupleniya-v-mgimo-1038448349.html

Абхазский госуниверситет объявил прием заявлений для поступления в МГИМО

Абхазский госуниверситет объявил прием заявлений для поступления в МГИМО

Прием документов осуществляется с 4 по 8 апреля 2022 года. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T15:00+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Абхазский государственный университет объявил прием заявлений от граждан республики для поступления в Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. Об этом сообщается на сайте АГУ. Поступление в МГИМО осуществляется по по целевому заказу Министерства иностранных дел Абхазии по программам бакалавриата для выпускников средних общеобразовательных школ:Желающие подать документы для обучения по программам бакалавриата предоставляют:К заявлению о приеме для обучения по программам магистратуры прилагаются:Вступительные испытания будут проводиться по программам МГИМО.Поступающие в магистратуру могут подать заявление о приеме и документы лично или по электронному адресу chamyan1982@mail.ru. За справками обращаться по тел.: +7 (940) 992 52 61, +7 (940) 927 06 18.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-zarabotal-v-moskve-1037575658.html

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агу, мид рф, мид абхазии, мгимо, студенты, образование