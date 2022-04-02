"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

СОЧИ, 2 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии открылся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи в субботу, 2 апреля. В условиях, когда активизируется политика санкций со стороны Запада, Абхазия может быть еще более интересной для инвесторов, подчеркнул Ардзинба. Именно поэтому, по словам министра, было решено проводить в регионах инвестиционный форум, в рамках которого будут рассказывать, что происходит в Абхазии, и как республика работает для повышения инвестпривлекательности. В мероприятии примут участие министр иностранных дел Инал Ардзинба, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также абхазские и российские бизнесмены. Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии. По итогам каждого форума будут созданы рабочие группы инвесторов.
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".
СОЧИ, 2 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии открылся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи в субботу, 2 апреля.
"У нас сегодня первое заседание "Абхазского инвестиционного форума". Самая главная задача наша - информирование о том, что происходит в Абхазии, какие у нас инициативы законодательные, какие у нас процессы происходят в текущих условиях", - сказал на открытии глава МИД республики Инал Ардзинба.
В условиях, когда активизируется политика санкций со стороны Запада, Абхазия может быть еще более интересной для инвесторов, подчеркнул Ардзинба.
Именно поэтому, по словам министра, было решено проводить в регионах инвестиционный форум, в рамках которого будут рассказывать, что происходит в Абхазии, и как республика работает для повышения инвестпривлекательности.
В мероприятии примут участие министр иностранных дел Инал Ардзинба, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также абхазские и российские бизнесмены.
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.