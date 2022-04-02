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https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/abkhazskiy-investitsionnyy-forum-otkrylsya-v-sochi--1038448849.html
"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи
"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи
МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T15:34+0300
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СОЧИ, 2 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии открылся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи в субботу, 2 апреля. В условиях, когда активизируется политика санкций со стороны Запада, Абхазия может быть еще более интересной для инвесторов, подчеркнул Ардзинба. Именно поэтому, по словам министра, было решено проводить в регионах инвестиционный форум, в рамках которого будут рассказывать, что происходит в Абхазии, и как республика работает для повышения инвестпривлекательности. В мероприятии примут участие министр иностранных дел Инал Ардзинба, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также абхазские и российские бизнесмены. Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии. По итогам каждого форума будут созданы рабочие группы инвесторов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/-inal-ardzinba-nazval-osnovnye-zadachi-abkhazskogo-investitsionnogo-foruma-1038430043.html
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мид абхазии, экономика, сочи, абхазия

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

15:34 02.04.2022 (обновлено: 15:56 02.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский Инвестиционный форум в Сочи
Абхазский Инвестиционный форум в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".
СОЧИ, 2 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии открылся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи в субботу, 2 апреля.
"У нас сегодня первое заседание "Абхазского инвестиционного форума". Самая главная задача наша - информирование о том, что происходит в Абхазии, какие у нас инициативы законодательные, какие у нас процессы происходят в текущих условиях", - сказал на открытии глава МИД республики Инал Ардзинба.
В условиях, когда активизируется политика санкций со стороны Запада, Абхазия может быть еще более интересной для инвесторов, подчеркнул Ардзинба.
Именно поэтому, по словам министра, было решено проводить в регионах инвестиционный форум, в рамках которого будут рассказывать, что происходит в Абхазии, и как республика работает для повышения инвестпривлекательности.
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

&quot;Абхазский инвестиционный форум&quot; открылся в Сочи - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

&quot;Абхазский инвестиционный форум&quot; открылся в Сочи - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

&quot;Абхазский инвестиционный форум&quot; открылся в Сочи - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

&quot;Абхазский инвестиционный форум&quot; открылся в Сочи - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

&quot;Абхазский инвестиционный форум&quot; открылся в Сочи - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

&quot;Абхазский инвестиционный форум&quot; открылся в Сочи - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

В мероприятии примут участие министр иностранных дел Инал Ардзинба, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также абхазские и российские бизнесмены.
Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2022
В Абхазии
Инал Ардзинба назвал основные задачи "Абхазского инвестиционного форума"
Вчера, 11:20
МИД Абхазии ведет переговоры с руководством Московской, Тульской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, других субъектов России о проведении "Абхазского инвестиционного форума".
Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии.
По итогам каждого форума будут созданы рабочие группы инвесторов.
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