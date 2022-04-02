https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/abkhazskiy-investitsionnyy-forum-otkrylsya-v-sochi--1038448849.html

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

"Абхазский инвестиционный форум" открылся в Сочи

МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум". 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T15:34+0300

2022-04-02T15:34+0300

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СОЧИ, 2 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Форум по продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии открылся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи в субботу, 2 апреля. В условиях, когда активизируется политика санкций со стороны Запада, Абхазия может быть еще более интересной для инвесторов, подчеркнул Ардзинба. Именно поэтому, по словам министра, было решено проводить в регионах инвестиционный форум, в рамках которого будут рассказывать, что происходит в Абхазии, и как республика работает для повышения инвестпривлекательности. В мероприятии примут участие министр иностранных дел Инал Ардзинба, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава, представители госорганов, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также абхазские и российские бизнесмены. Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одной из главных задач нового делового формата глава МИД Абхазии Инал Ардзинба назвал презентацию инвестиционного потенциала Абхазии. По итогам каждого форума будут созданы рабочие группы инвесторов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/-inal-ardzinba-nazval-osnovnye-zadachi-abkhazskogo-investitsionnogo-foruma-1038430043.html

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