https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/aviatsiya-rossii-vyvela-iz-stroya-voennye-aerodromy-v-poltave-i-dnepropetrovske-1038444994.html

Авиация России вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

Авиация России вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

Российская авиация и ракетные войска за прошедшую ночь поразили 67 военных объектов Украины. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T10:40+0300

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он также сообщил, что подразделения ДНР овладели большей частью Новобахмутовки, идет бой с украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригадой.Генерал уточнил, что за ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.Российская армия также высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shtab-gruppirovki-vsu-v-shakhterskom-1038440912.html

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