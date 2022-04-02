https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/medvedev-rasskazal-o-pozitsii-rossii-po-vstupleniyu-ukrainy-v-es-1038445793.html
Медведев рассказал о позиции России по вступлению Украины в ЕС
Медведев рассказал о позиции России по вступлению Украины в ЕС
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой обсудил как можно ускорить вступление Украины в... 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T12:30+0300
2022-04-02T12:30+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Медведев напомнил об опыте последних лет с Черногорией и Македонией, который свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО, так как это взаимозависимые организации.Зампреда Совбеза также добавил, что "НАТО в отношениях с ЕС старший партнер, более зрелый", поэтому "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться".Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", "а потом раз — и перехотела" и очень захотела вступить сразу в НАТО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/medvedev-territorii-ukrainy-vyglyadyat-dlya-varshavy-vpolne-lakomym-kuskom-1038414496.html
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украина, ес, россия, политика, нато
Медведев рассказал о позиции России по вступлению Украины в ЕС
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с главой Европарламента Робертой Метсолой обсудил как можно ускорить вступление Украины в Евросоюз. По его словам, по этому вопросу "есть конкретика".
СУХУМ, 2 апр - Sputnik.
Если Украина хочет вступить в Евросоюз, то пусть вступает, но ей нужно помнить об опыте Черногории и Македонии, которые смогли попасть туда только через НАТО, написал в своем Telegram-канале
зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Теперь Украина снова захотела в ЕС. Пуще прежнего. И все бы ничего. Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена", — сказал он, отметил, что "вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину".
Медведев напомнил об опыте последних лет с Черногорией и Македонией, который свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе как через НАТО, так как это взаимозависимые организации.
Зампреда Совбеза также добавил, что "НАТО в отношениях с ЕС старший партнер, более зрелый", поэтому "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться".
"А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный… альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак", — написал он.
Зампред Совбеза также напомнил, что Украина хочет в ЕС "давно и искренне", "а потом раз — и перехотела" и очень захотела вступить сразу в НАТО.