https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/minoborony-turtsii-zayavilo-chto-ugrozy-dlya-sudokhodstva-v-chernom-more-net-1038447778.html

Минобороны Турции заявило, что угрозы для судоходства в Черном море нет

Минобороны Турции заявило, что угрозы для судоходства в Черном море нет

Ранее президент Тайип Эрдоган заявлял, что Минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T14:25+0300

2022-04-02T14:25+0300

2022-04-02T14:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

черное море

мины

украина

турция

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Черном море после обнаружения дрейфующих мин, пишет РИА Новости.Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады (западное побережье Черного моря) недалеко от границы с Болгарией.По словам министра, Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю. Он добавил, что турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.Хулуси Акар отметил, что Турция продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.Турецкий министр также сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов. Кроме того, Акар заявил о важности достижения договоренностей по прекращению огня.По данным ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kuda-plyvut-ukrainskie-miny-1038390454.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/shoygu-v-chernom-more-iz-za-deystviy-ukrainy-sozdana-ugroza-grazhdanskomu-sudokhodstvu-1038377759.html

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черное море, мины, украина, турция