https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/turisticheskiy-poezd-sochi-vozobnovit-kursirovanie-v-gagru-1038452989.html
Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру
Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру
Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T18:45+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру с 30 апреля, сообщает "Абхазская железная дорога". Из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 5:30 и прибывать в Гагру в 11:35. Отправление в обратный путь из Гагры – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18:50, прибытие в Туапсе – на следующие сутки в 00:35.Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html
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Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру
18:45 02.04.2022 (обновлено: 19:55 02.04.2022)
Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру с 30 апреля, сообщает "Абхазская железная дорога".
Поезд № 927/928 "Сочи" сообщением Туапсе – Сочи – Гагра останавливается на следующих станциях: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое и Цандрипш.
Из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 5:30 и прибывать в Гагру в 11:35.
Отправление в обратный путь из Гагры – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18:50, прибытие в Туапсе – на следующие сутки в 00:35.
Совершить поездку можно и по укороченному маршруту – между Гагрой и Сочи: по понедельникам отправляясь из Гагры в 18:50, а по средам – из Сочи в 8:05.
Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины.