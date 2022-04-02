https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/turisticheskiy-poezd-sochi-vozobnovit-kursirovanie-v-gagru-1038452989.html

Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру

Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" возобновит курсирование в Гагру с 30 апреля, сообщает "Абхазская железная дорога". Из Туапсе поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 5:30 и прибывать в Гагру в 11:35. Отправление в обратный путь из Гагры – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18:50, прибытие в Туапсе – на следующие сутки в 00:35.Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html

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