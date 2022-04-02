https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/udarom-iskandera-unichtozheny-svyshe-sta-neonatsistov-i-naemnikov-v-kharkove-1038454123.html

Ударом "Искандера" уничтожены свыше ста неонацистов и наемников в Харькове

Ударом "Искандера" уничтожены свыше ста неонацистов и наемников в Харькове

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T19:40+0300

2022-04-02T19:40+0300

2022-04-02T19:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

украина

россия

лнр

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1f/1038423460_0:36:1460:857_1920x0_80_0_0_e7820b4b9a8eb45d5b96b6e64ffa4f7c.jpg

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. В результате высокоточного удара комплексом "Искандер" по штабу обороны Харькове уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран", - сказал Конашенков.За день российская авиация поразила 28 военных объектов Украины, среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.Конашенков также отметил, что подразделения ЛНР развивают наступление, блокируют Боровское, в ходе боев уничтожены до 30 националистов и пять единиц бронетехники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/aviatsiya-rossii-vyvela-iz-stroya-voennye-aerodromy-v-poltave-i-dnepropetrovske-1038444994.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны рф, украина, россия, лнр, днр