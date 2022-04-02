https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/v-lnr-zayavili-chto-plennye-ukrainskie-voennye-ne-khotyat-vozvraschatsya-v-armiyu-1038444332.html

В ЛНР заявили, что пленные украинские военные не хотят возвращаться в армию

В ЛНР заявили, что пленные украинские военные не хотят возвращаться в армию

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. На 25 марта, ВС России выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой... 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T08:45+0300

2022-04-02T08:45+0300

2022-04-02T08:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

лнр

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1a/1038328267_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_af2081cf0cc8057c8c50e99ac6ce2b20.jpg

СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Она подчеркнула, что украинские военные, находясь на территории Луганской Народной Республики наконец поняли, что распоряжения, которые они получали от командования на протяжении восьми лет, не соответствуют действительности.Сердюкова сказала, что речь идет о военных регулярной армии Украины. По ее словам они давали присягу народу Украины и шли на Донбасс под лозунгами защиты от агрессора. При этом они признают, что в итоге стреляли по мирному населению и обстреливали гражданскую инфраструктуру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shtab-gruppirovki-vsu-v-shakhterskom-1038440912.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, лнр, днр