https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/v-lnr-zayavili-chto-plennye-ukrainskie-voennye-ne-khotyat-vozvraschatsya-v-armiyu-1038444332.html
В ЛНР заявили, что пленные украинские военные не хотят возвращаться в армию
В ЛНР заявили, что пленные украинские военные не хотят возвращаться в армию
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. На 25 марта, ВС России выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой... 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T08:45+0300
2022-04-02T08:45+0300
2022-04-02T08:45+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Она подчеркнула, что украинские военные, находясь на территории Луганской Народной Республики наконец поняли, что распоряжения, которые они получали от командования на протяжении восьми лет, не соответствуют действительности.Сердюкова сказала, что речь идет о военных регулярной армии Украины. По ее словам они давали присягу народу Украины и шли на Донбасс под лозунгами защиты от агрессора. При этом они признают, что в итоге стреляли по мирному населению и обстреливали гражданскую инфраструктуру.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shtab-gruppirovki-vsu-v-shakhterskom-1038440912.html
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украина, россия, лнр, днр
В ЛНР заявили, что пленные украинские военные не хотят возвращаться в армию
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. На 25 марта, ВС России выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik.
Пленные украинские военные, которые находятся на территории ЛНР, не хотят возвращаться обратно в армию, заявила в интервью РИА Новости
уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Она подчеркнула, что украинские военные, находясь на территории Луганской Народной Республики наконец поняли, что распоряжения, которые они получали от командования на протяжении восьми лет, не соответствуют действительности.
Сердюкова сказала, что речь идет о военных регулярной армии Украины. По ее словам они давали присягу народу Украины и шли на Донбасс под лозунгами защиты от агрессора. При этом они признают, что в итоге стреляли по мирному населению и обстреливали гражданскую инфраструктуру.
"Соответственно, это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности. Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины", — отметила омбудсмен ЛНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.