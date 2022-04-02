https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/vystavku-chastnaya-kollektsiya-vpervye-predstavyat-v-sukhume--1038444487.html

Выставку "Частная коллекция" впервые представят в Сухуме

Выставку "Частная коллекция" впервые представят в Сухуме

Выставку "Частная коллекция" должны были открыть в июле прошлого года, однако из-за ситуации с коронавирусом она была отложена. 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T09:30+0300

2022-04-02T09:30+0300

2022-04-02T09:30+0300

в абхазии

культура

абхазия

сухум

центральный выставочный зал г. сухум

художники

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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Выставка картин из частных коллекций впервые пройдет в Центральном выставочном зале с 11 по 22 апреля.На выставке впервые будут представлены работы абхазских художников, хранящиеся в частных коллекциях. Всего будет показано около 70 картин, которые были найдены у десяти коллекционеров.Как ранее рассказывала Sputnik куратор мероприятия Эльвира Арсалия, выставке предшествовала большая исследовательская работа, которая велась в течение года. Цель проекта – сделать временно общедоступными работы художников, которые хранятся в частных коллекциях, так как они представляют историческую и художественную ценность, а также продемонстрировать коллекционирование, как интересный культурный феномен.Кураторами выставки выступают Батал Кобахия, Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке "Абхазского Общественного Фонда развития "АМШРА"

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsentralnyy-vystavochnyy-zal-predstavil-ekspozitsiyu-luchshikh-rabot-2021-goda-1037580263.html

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культура, абхазия, сухум, центральный выставочный зал г. сухум, художники