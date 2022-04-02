https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/vystavku-chastnaya-kollektsiya-vpervye-predstavyat-v-sukhume--1038444487.html
Выставку "Частная коллекция" впервые представят в Сухуме
Выставку "Частная коллекция" впервые представят в Сухуме
Выставку "Частная коллекция" должны были открыть в июле прошлого года, однако из-за ситуации с коронавирусом она была отложена. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T09:30+0300
2022-04-02T09:30+0300
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Выставка картин из частных коллекций впервые пройдет в Центральном выставочном зале с 11 по 22 апреля.На выставке впервые будут представлены работы абхазских художников, хранящиеся в частных коллекциях. Всего будет показано около 70 картин, которые были найдены у десяти коллекционеров.Как ранее рассказывала Sputnik куратор мероприятия Эльвира Арсалия, выставке предшествовала большая исследовательская работа, которая велась в течение года. Цель проекта – сделать временно общедоступными работы художников, которые хранятся в частных коллекциях, так как они представляют историческую и художественную ценность, а также продемонстрировать коллекционирование, как интересный культурный феномен.Кураторами выставки выступают Батал Кобахия, Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке "Абхазского Общественного Фонда развития "АМШРА"
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsentralnyy-vystavochnyy-zal-predstavil-ekspozitsiyu-luchshikh-rabot-2021-goda-1037580263.html
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культура, абхазия, сухум, центральный выставочный зал г. сухум, художники
Выставку "Частная коллекция" впервые представят в Сухуме
Выставку "Частная коллекция" должны были открыть в июле прошлого года, однако из-за ситуации с коронавирусом она была отложена.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. Выставка картин из частных коллекций впервые пройдет в Центральном выставочном зале с 11 по 22 апреля.
На выставке впервые будут представлены работы абхазских художников, хранящиеся в частных коллекциях.
"Это уникальная возможность увидеть работы Александра Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а так же работы современных художников", - говорится в сообщении Центрального выставочного зала.
Всего будет показано около 70 картин, которые были найдены у десяти коллекционеров.
Как ранее рассказывала Sputnik куратор мероприятия Эльвира Арсалия, выставке предшествовала большая исследовательская работа, которая велась в течение года.
Цель проекта – сделать временно общедоступными работы художников, которые хранятся в частных коллекциях, так как они представляют историческую и художественную ценность, а также продемонстрировать коллекционирование, как интересный культурный феномен.
Кураторами выставки выступают Батал Кобахия, Эльвира Арсалия. Проект реализован при поддержке "Абхазского Общественного Фонда развития "АМШРА"