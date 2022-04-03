https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-rossii-oproverglo-zayavleniya-kieva-o-massovykh-ubiystvakh-v-buche-1038468235.html

Минобороны России опровергло заявления Киева о массовых убийствах в Буче

Минобороны России опровергло заявления Киева о массовых убийствах в Буче

По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T17:55+0300

2022-04-03T17:55+0300

2022-04-03T18:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Минобороны России опровергло заявления Киева о массовых убийствах в украинском городе Буча, пишет РИА Новости. Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что "погибший" встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.В Минобороны подчеркнули, что за время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Кроме того, по данным оборонного ведомства, все подразделения ВС РФ полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" в Буче появились только на 4-й день после этого, лишь когда туда прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/stsenariy-dlya-belykh-kasok-na-ukraine-uzhe-gotov-1038315893.html

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