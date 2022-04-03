https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/muzhchina-pytalsya-vvezti-metadon-v-abkhaziyu-1038459014.html
Мужчина пытался ввезти метадон в Абхазию
Мужчина пытался ввезти метадон в Абхазию
Задержанный заключен под стражу, ему грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T11:50+0300
2022-04-03T11:50+0300
2022-04-03T12:59+0300
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении Амирана Анкваб по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта, а также ввоза на территорию Абхазии наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Мужчина был задержан сотрудниками отдела угрозыска УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками СГБ Абхазии и Государственного таможенного комитета на контрольно-пропускном пункте "Псоу".Анкваб заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/mvd-abkhazii-vozbudilo-ugolovnye-dela-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1038067781.html
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мвд абхазии, наркотики, преступления
Мужчина пытался ввезти метадон в Абхазию
11:50 03.04.2022 (обновлено: 12:59 03.04.2022)
Задержанный заключен под стражу, ему грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik.
Уголовное дело возбуждено в отношении Амирана Анкваб по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки без цели сбыта, а также ввоза на территорию Абхазии наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщает
пресс-служба МВД республики.
Мужчина был задержан сотрудниками отдела угрозыска УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками СГБ Абхазии и Государственного таможенного комитета на контрольно-пропускном пункте "Псоу".
В его машине обнаружили наркотическое средство "метадон", аналогичное вещество изъято при личном досмотре гражданина.
Анкваб заключен под стражу.