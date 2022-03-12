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https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/mvd-abkhazii-vozbudilo-ugolovnye-dela-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1038067781.html
МВД Абхазии возбудило уголовные дела по факту незаконного хранения наркотиков
МВД Абхазии возбудило уголовные дела по факту незаконного хранения наркотиков
Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T16:40+0300
2022-03-12T16:40+0300
в абхазии
мвд абхазии
наркотики
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали четверых граждан за незаконное хранение и перевозку наркотиков, а также одного правонарушителя за незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия, сообщает сайт ведомства. Житель Очамчырского района Ахра Тания был задержан сотрудниками контрольного пункта милиции "Мюссера". Наркотическое вещество метамфетамин в особо крупном размере – более трех граммов, было найдено под ковриком пассажирского сиденья автомобиля, в котором Тания был пассажиром. Против Ахры Тания было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. В настоящий момент ведется расследование.Сотрудниками уголовного розыска КПМ "Мюссера" был задержан житель Ткуарчала Фарид Багателия. В ходе досмотра подозреваемый выдал хранимый при себе сверток, в котором хранилось расфасованное наркотическое вещество метадон.По факту незаконного хранения, перевозки и хранения наркотиков в крупном размере без цели сбыта против гражданина Багателия было возбуждено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде. В ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Цандрипш по месту проживания гражданина Абхазии Джоника Еник сотрудниками правоохранительных органов было изъято незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере - маковая солома и завернутая в бумажный сверток марихуана.Кроме того, в ходе дальнейшего осмотра спальни был обнаружен и изъят револьвер калибра 5,6 мм, изготовленный кустарным способом, а также патроны к нему. Гражданин Еник помещен под домашний арест, против него возбуждено уголовное дело. Сильнодействующее наркотическое средство мефедрон было изъято сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД у жителя Сухума Химцы Акиртава.Мужчина хранил наркотики без цели сбыта и добровольно выдал их в ходе досмотра. В настоящий момент гражданин Акиртава находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.По месту проживания жителя поселка Бзыбь Карапета Косяна был найден самозарядный карабин Симонова калибра 7.62 мм и боеприпасы к нему. С гражданина Косяна была взята подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки и хранении огнестрельного оружия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zaderzhan-rasprostranitel-narkotikov-v-gagrskom-rayone-1037988541.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/militsiya-unichtozhila-narkotiki-i-psikhotropnye-veschestva-izyatye-za-pyat-let-1037668353.html
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мвд абхазии, наркотики, новости

МВД Абхазии возбудило уголовные дела по факту незаконного хранения наркотиков

16:40 12.03.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукМашины МВД Абхазии
Машины МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали четверых граждан за незаконное хранение и перевозку наркотиков, а также одного правонарушителя за незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия, сообщает сайт ведомства.
Житель Очамчырского района Ахра Тания был задержан сотрудниками контрольного пункта милиции "Мюссера". Наркотическое вещество метамфетамин в особо крупном размере – более трех граммов, было найдено под ковриком пассажирского сиденья автомобиля, в котором Тания был пассажиром.
Против Ахры Тания было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. В настоящий момент ведется расследование.
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Сотрудниками уголовного розыска КПМ "Мюссера" был задержан житель Ткуарчала Фарид Багателия. В ходе досмотра подозреваемый выдал хранимый при себе сверток, в котором хранилось расфасованное наркотическое вещество метадон.
По факту незаконного хранения, перевозки и хранения наркотиков в крупном размере без цели сбыта против гражданина Багателия было возбуждено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде.
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В ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Цандрипш по месту проживания гражданина Абхазии Джоника Еник сотрудниками правоохранительных органов было изъято незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере - маковая солома и завернутая в бумажный сверток марихуана.
Кроме того, в ходе дальнейшего осмотра спальни был обнаружен и изъят револьвер калибра 5,6 мм, изготовленный кустарным способом, а также патроны к нему.
Гражданин Еник помещен под домашний арест, против него возбуждено уголовное дело.
Сильнодействующее наркотическое средство мефедрон было изъято сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД у жителя Сухума Химцы Акиртава.
Мужчина хранил наркотики без цели сбыта и добровольно выдал их в ходе досмотра. В настоящий момент гражданин Акиртава находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.
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По месту проживания жителя поселка Бзыбь Карапета Косяна был найден самозарядный карабин Симонова калибра 7.62 мм и боеприпасы к нему. С гражданина Косяна была взята подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки и хранении огнестрельного оружия.
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