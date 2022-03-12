https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/mvd-abkhazii-vozbudilo-ugolovnye-dela-po-faktu-nezakonnogo-khraneniya-narkotikov-1038067781.html

МВД Абхазии возбудило уголовные дела по факту незаконного хранения наркотиков

МВД Абхазии возбудило уголовные дела по факту незаконного хранения наркотиков

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T16:40+0300

2022-03-12T16:40+0300

2022-03-12T16:40+0300

в абхазии

мвд абхазии

наркотики

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/17/1032684443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_282b01951d6818f080da6a43f06f7e6f.jpg

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали четверых граждан за незаконное хранение и перевозку наркотиков, а также одного правонарушителя за незаконное приобретение, хранение и перевозку огнестрельного оружия, сообщает сайт ведомства. Житель Очамчырского района Ахра Тания был задержан сотрудниками контрольного пункта милиции "Мюссера". Наркотическое вещество метамфетамин в особо крупном размере – более трех граммов, было найдено под ковриком пассажирского сиденья автомобиля, в котором Тания был пассажиром. Против Ахры Тания было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. В настоящий момент ведется расследование.Сотрудниками уголовного розыска КПМ "Мюссера" был задержан житель Ткуарчала Фарид Багателия. В ходе досмотра подозреваемый выдал хранимый при себе сверток, в котором хранилось расфасованное наркотическое вещество метадон.По факту незаконного хранения, перевозки и хранения наркотиков в крупном размере без цели сбыта против гражданина Багателия было возбуждено уголовное дело, он отпущен под подписку о невыезде. В ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Цандрипш по месту проживания гражданина Абхазии Джоника Еник сотрудниками правоохранительных органов было изъято незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере - маковая солома и завернутая в бумажный сверток марихуана.Кроме того, в ходе дальнейшего осмотра спальни был обнаружен и изъят револьвер калибра 5,6 мм, изготовленный кустарным способом, а также патроны к нему. Гражданин Еник помещен под домашний арест, против него возбуждено уголовное дело. Сильнодействующее наркотическое средство мефедрон было изъято сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД у жителя Сухума Химцы Акиртава.Мужчина хранил наркотики без цели сбыта и добровольно выдал их в ходе досмотра. В настоящий момент гражданин Акиртава находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.По месту проживания жителя поселка Бзыбь Карапета Косяна был найден самозарядный карабин Симонова калибра 7.62 мм и боеприпасы к нему. С гражданина Косяна была взята подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки и хранении огнестрельного оружия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zaderzhan-rasprostranitel-narkotikov-v-gagrskom-rayone-1037988541.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vyyavleny-fakty-nezakonnogo-vvoza-v-abkhaziyu-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1037741145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/militsiya-unichtozhila-narkotiki-i-psikhotropnye-veschestva-izyatye-za-pyat-let-1037668353.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд абхазии, наркотики, новости