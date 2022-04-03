https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/privlech-investorov-abkhazskiy-investforum-v-sochi-1038468985.html
Привлечь инвесторов: "Абхазский инвестфорум" в Сочи
Привлечь инвесторов: "Абхазский инвестфорум" в Сочи
Форум, посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи 2 апреля. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T19:02+0300
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О создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум", министерство иностранных дел Абхазии объявило 1 апреля. Уже на следующий день в Сочи состоялось первое мероприятие в рамках новой инициативы.Для того, чтобы принять участие в форуме, в отель "Hyatt Regency Sochi" приехали глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, президент ТПП республики Тамила Мерцхулава, главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, представители абхазского и российского бизнес-сообщества.Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила уверенность в том, что Абхазия обречена на процветание. Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одна из главных задач нового делового формата – презентация инвестиционного потенциала Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/prezentovat-vozmozhnosti-abkhazii-chto-obsuzhdali-na-investforume-v-sochi-1038459582.html
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видео, мультимедиа, сочи, абхазия, экономика, мид абхазии
Привлечь инвесторов: "Абхазский инвестфорум" в Сочи
Форум, посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи 2 апреля.
О создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум", министерство иностранных дел Абхазии объявило 1 апреля. Уже на следующий день в Сочи состоялось первое мероприятие в рамках новой инициативы.
Для того, чтобы принять участие в форуме, в отель "Hyatt Regency Sochi" приехали глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, президент ТПП республики Тамила Мерцхулава, главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, представители абхазского и российского бизнес-сообщества.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила уверенность в том, что Абхазия обречена на процветание. Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одна из главных задач нового делового формата – презентация инвестиционного потенциала Абхазии.