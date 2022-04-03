https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/prezentovat-vozmozhnosti-abkhazii-chto-obsuzhdali-na-investforume-v-sochi-1038459582.html

Презентовать возможности Абхазии: что обсуждали на инвестфоруме в Сочи

Презентовать возможности Абхазии: что обсуждали на инвестфоруме в Сочи

Форум, посвященный продвижению инвестиционной привлекательности Абхазии, состоялся в отеле "Hyatt Regency Sochi" в Сочи 2 апреля. О том, как проходило... 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T12:40+0300

2022-04-03T12:40+0300

2022-04-03T12:40+0300

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SputnikПервый форумО создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум", Министерство иностранных дел Абхазии объявило 1 апреля. Уже на следующий день в Сочи состоялось первое мероприятие в рамках новой инициативы. Для того, чтобы принять участие в форуме, в отель "Hyatt Regency Sochi" приехали глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, президент ТПП республики Тамила Мерцхулава, главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, представители абхазского и российского бизнес-сообщества.Открывая "Абхазский инвестиционный форум" Инал Ардзинба отметил, что главная задача – рассказать, что происходит в республике, какие есть законодательные инициативы. По его словам, в условиях, когда активизируется политика санкций со стороны западных стран, Абхазия может представлять еще больший интерес для инвесторов.Кроме того, он напомнил, что правительство Грузии ведет целенаправленную гибридную информационную войну, прилагает усилия для дискредитации Абхазии, чтобы помешать ее развитию. Поэтому, правильное и объективное представление республики имеет важное значение для привлечения инвестиций, заметил Ардзинба.Затем он передал слово президенту Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамиле Мерцхулава, которая сказала, что сотрудничество между ТПП Абхазии и России в рамках соглашения играет определяющую роль во взаимодействии бизнеса государств.Для того, чтобы участники "Абхазского инвестиционного форума" имели более широкое представление об экономических возможностях Абхазии, был показан сюжет, в котором рассказывалось о предприятиях, существующих в республике и каким инвестиционным потенциалом обладает страна.Главред медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выразила уверенность в том, что Абхазия обречена на процветание.Примером успешного инвестирования в Абхазию стал курортный объект "Тамыш Village". Директор комплекса Константин Новиков призвал российских бизнесменов вкладывать средства на инвестиционные проекты в республике.В завершение первого "Абхазского инвестиционного форума" глава внешнеполитического ведомства республики сказал, что последующие форумы пройдут в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Туле. Затем он пригласил участников мероприятия на фуршет где будет возможность обсудить интересующие темы.Мнения участниковПо окончании инвестиционного форума, директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков дал интервью радио Sputnik, где рассказал о своих впечатлениях.Предприниматель отметил, что потенциальным инвесторам интересно, насколько в Абхазии привлекателен инвестклимат, как соблюдается законодательство."Я думаю, что у этого форума есть большое будущее, оно сможет показать, что Абхазия является довольно привлекательной страной для инвестирования средств, создания предприятий, рабочих мест", - сказал Новиков.Одна из задач форума, прошедшего в Сочи, - показать "живые" примеры успешного инвестирования в Абхазию, добавил бизнесмен. "Это реальные предприятия, живые люди, это не картинки и рассказы, бизнес работает и успешно развивается", - заметил он.Об атмосфере мероприятия и его эффективности рассказал также директор компании "Гаруда-Экспресс" Гудиса Джонуа."Атмосфера была приятной и деловой, все прошло на высшем уровне. Абхазия и в целом весь мир переживают нестабильные времена, организация такого рода мероприятия в столь нестабильное время, когда кругом различные санкции, поднимаются цены на товары и услуги, является очень важным шагом. На таких площадках у абхазских бизнесменов и у Абхазии в целом появляется возможность заявить о своем инвестиционном потенциале", - сказал Джонуа.У Абхазии есть большой потенциал в туристической, сельском хозяйстве и сфера IT, считает он. "В наше время, когда очень многие сотрудники идут на удаленную работу, они уже не привязаны к какому-то конкретному месту, они готовы спокойно переезжать жить в любой другой регион, а у нас климат позволяет. У нас в Абхазии хороший климат, хороший интернет и мы можем привлечь огромное количество людей именно в сфере IT", - отметил он.МИД Абхазии 1 апреля объявил о создании регулярно действующей дискуссионной мобильной площадки "Абхазский инвестиционный форум".Форум будет проходить в регионах России с высоким потенциалом сотрудничества с Абхазией в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Одна из главных задач нового делового формата – презентация инвестиционного потенциала Абхазии.

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сочи, мид абхазии, экономика, абхазия