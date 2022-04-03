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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет определять смена воздушных масс и перепадов атмосферного давления. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T17:00+0300
2022-04-03T17:00+0300
2022-04-03T17:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В понедельник, 4 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, с прекращением к концу дня , местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет определять смена воздушных масс и перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В понедельник, 4 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, с прекращением к концу дня , местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.