https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-4-aprelya-1038462585.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет определять смена воздушных масс и перепадов атмосферного давления. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T17:00+0300

2022-04-03T17:00+0300

2022-04-03T17:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. В понедельник, 4 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, с прекращением к концу дня , местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии