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Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы
Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы
Боевая авиация России поразила с вечера субботы, 2 апреля, 51 военный объект Украины. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T11:15+0300
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Из уничтоженных объектов шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении.Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сбиты два беспилотника в районе Кудряшовки и Шуровки.Конашенков уточнил, что уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/udarom-iskandera-unichtozheny-svyshe-sta-neonatsistov-i-naemnikov-v-kharkove-1038454123.html
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Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы
11:15 03.04.2022 (обновлено: 11:22 03.04.2022)
Боевая авиация России поразила с вечера субботы, 2 апреля, 51 военный объект Украины.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Из уничтоженных объектов шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении.
"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", - сказал Конашенков.
Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сбиты два беспилотника в районе Кудряшовки и Шуровки.
Конашенков уточнил, что уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.