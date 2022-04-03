https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-neftepererabatyvayuschiy-zavod-v-rayone-odessy-1038458375.html

Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в районе Одессы

Боевая авиация России поразила с вечера субботы, 2 апреля, 51 военный объект Украины. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-03T11:15+0300

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Из уничтоженных объектов шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении.Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сбиты два беспилотника в районе Кудряшовки и Шуровки.Конашенков уточнил, что уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/udarom-iskandera-unichtozheny-svyshe-sta-neonatsistov-i-naemnikov-v-kharkove-1038454123.html

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