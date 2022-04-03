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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/rossiyskie-voennye-vyveli-iz-stroya-tsentr-upravleniya-aviatsiey-i-pvo-ukrainy-1038469874.html
Российские военные вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины
Российские военные вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины
ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища, с которых поставлялось топливо для группировок украинских войск... 03.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины. Конашенков уточнил, что уничтожены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ", одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских военных.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1 918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 789 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-neftepererabatyvayuschiy-zavod-v-rayone-odessy-1038458375.html
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россия, украина, лнр, днр, министерство обороны рф

Российские военные вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины

20:35 03.04.2022
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенный парад в Киеве ко Дню независимости Украины
Военный парад в Киеве ко Дню независимости Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2022
© Sputnik / Стрингер
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ВС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища, с которых поставлялось топливо для группировок украинских войск на николаевском и донецком направлениях.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.
Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины. Конашенков уточнил, что уничтожены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ", одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских военных.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1 918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 789 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
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