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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/telo-pogibshego-v-dnr-dobrovoltsa-iz-abkhazii-dostavleno-na-rodinu-1038461168.html
Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии доставлено на родину
Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии доставлено на родину
Житель села Кутол Ахра Киркинадзе погиб на поле боя при взрыве снаряда в Донецке 31 марта. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии Ахры Киркинадзе доставлено в родное село Кутол Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС республики. Траурная церемония прощания прошла в столице ДНР. Ахра Киркинадзе погиб в боях под Донецком в составе добровольческого батальона. Мужчине было 36 лет, он воспитывал пятерых детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-na-donbasse-1038430339.html
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днр, лнр, россия, украина, абхазия, мчс абхазии

Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии доставлено на родину

13:11 03.04.2022
© Foto / МЧС АбхазииТраурная церемония в Донецкой Народной Республике
Траурная церемония в Донецкой Народной Республике - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Житель села Кутол Ахра Киркинадзе погиб на поле боя при взрыве снаряда в Донецке 31 марта.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии Ахры Киркинадзе доставлено в родное село Кутол Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Сотрудники ведомства, по поручению руководства Абхазии, отправились в Донецкую Народную Республику для доставки на родину тела добровольца.
Траурная церемония прощания прошла в столице ДНР.
© Foto / МЧС АбхазииТраурная церемония в Донецкой Народной Республике
Траурная церемония в Донецкой Народной Республике - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2022
Траурная церемония в Донецкой Народной Республике
© Foto / МЧС Абхазии
Ахра Киркинадзе погиб в боях под Донецком в составе добровольческого батальона. Мужчине было 36 лет, он воспитывал пятерых детей.
Ахра Киркинадзе - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2022
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