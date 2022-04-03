https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/telo-pogibshego-v-dnr-dobrovoltsa-iz-abkhazii-dostavleno-na-rodinu-1038461168.html

Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии доставлено на родину

Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии доставлено на родину

Житель села Кутол Ахра Киркинадзе погиб на поле боя при взрыве снаряда в Донецке 31 марта. 03.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Тело погибшего в ДНР добровольца из Абхазии Ахры Киркинадзе доставлено в родное село Кутол Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС республики. Траурная церемония прощания прошла в столице ДНР. Ахра Киркинадзе погиб в боях под Донецком в составе добровольческого батальона. Мужчине было 36 лет, он воспитывал пятерых детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-na-donbasse-1038430339.html

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