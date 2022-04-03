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В ДНР заявили, что участники нацбатов отнимают гумпомощь у мирных жителей
В ДНР заявили, что участники нацбатов отнимают гумпомощь у мирных жителей
Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. 03.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-03T08:45+0300
2022-04-03T08:45+0300
2022-04-03T08:45+0300
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СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Участники националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Она отметила, что иногда с территории Украины приезжают машины с гуманитарной помощью, и когда люди приходят, туда же прибывают участники нацбатальонов с оружием в руках. Сердюкова также рассказала, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной украинские силовики заставляли людей выходить из подвалов и бомбоубежищ во время боев.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/v-lnr-zayavili-chto-plennye-ukrainskie-voennye-ne-khotyat-vozvraschatsya-v-armiyu-1038444332.html
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россия, украина, днр, лнр
В ДНР заявили, что участники нацбатов отнимают гумпомощь у мирных жителей
Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля.
СУХУМ, 3 апр - Sputnik.
Участники националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила в интервью РИА Новости
уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Она отметила, что иногда с территории Украины приезжают машины с гуманитарной помощью, и когда люди приходят, туда же прибывают участники нацбатальонов с оружием в руках.
"Они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся", — сказала омбудсмен.
Сердюкова также рассказала, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной украинские силовики заставляли людей выходить из подвалов и бомбоубежищ во время боев.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".