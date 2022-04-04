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Более 40 ликвидамбаров высадили школьники Мгуыдзырхуа в рамках экоакции
Более 40 ликвидамбаров высадили школьники Мгуыдзырхуа в рамках экоакции
Саженцы ликвидамбара ученикам школы села Мгуыдзырхуа подарила Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T17:35+0300
2022-04-04T17:35+0300
2022-04-04T17:39+0300
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ГУДАУТА, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В рамках экологической акции на территории школы Мгузырхуа ученики посадили 45 ликвидамбаров, рассказала председатель общественной экологической организации "Апсабара" Астанда Джения.Джения добавила, что акция была приурочена к завершению работы эко-клуба, который в октябре 2021 года открыла Общественная организация "Апсабара" в рамках проекта "Повышение устойчивости населения к климатическим рискам" – IRCCR.Проект реализуется при содействии Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию.Как уточняется на страничках в социальных сетях IRCCR, занятия в клубе проводились несколько раз в месяц в течение полугода. В конце обучения детям провели семинар, где рассказали о том, как написать и реализовать свой собственный экологический проект.Всего в Абхазии в рамках проекта IRCCR создано пять эко-клубов: на базе средних школ в селе Мгудзырхуа Гудаутского района, в селе Шашикуара Галского района, Гагрской средней школы №1, Пицундской средней школы №2, а также на базе экологического центра "Апсабара" в Сухуме.Ликвидамбар - крупные листопадные деревья, достигающие от 25 до 40 метров в высоту. Цветки у этого дерева мелкие, однодомные, собраны в густое шарообразное соцветие, плод представляет собой деревянистую коробочку с семенами.Различные виды ликвидамбара часто используют в качестве декоративных посадок в теплом умеренном климате, где лето бывает жарким.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/protsedura-omolazhivaniya-ekologicheskaya-aktsiya-proshla-na-gosdachakh-v-myussere-1038438824.html
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Более 40 ликвидамбаров высадили школьники Мгуыдзырхуа в рамках экоакции
17:35 04.04.2022 (обновлено: 17:39 04.04.2022)
Саженцы ликвидамбара ученикам школы села Мгуыдзырхуа подарила Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция.
ГУДАУТА, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В рамках экологической акции на территории школы Мгузырхуа ученики посадили 45 ликвидамбаров, рассказала председатель общественной экологической организации "Апсабара" Астанда Джения.
"У нас пять экологических групп. Каждая группа подготовила проект для получения грантов. Ученики Мгудзырхуской школы захотели благоустроить школьный двор и попросили саженцы деревьев. Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция подарила им 45 саженцев ликвидамбара. Также мы для них приобрели лавочки и урны", – отметила она.
Джения добавила, что акция была приурочена к завершению работы эко-клуба, который в октябре 2021 года открыла Общественная организация "Апсабара" в рамках проекта "Повышение устойчивости населения к климатическим рискам" – IRCCR.
Проект реализуется при содействии Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию.
Как уточняется на страничках в социальных сетях IRCCR, занятия в клубе проводились несколько раз в месяц в течение полугода. В конце обучения детям провели семинар, где рассказали о том, как написать и реализовать свой собственный экологический проект.
Всего в Абхазии в рамках проекта IRCCR создано пять эко-клубов: на базе средних школ в селе Мгудзырхуа Гудаутского района, в селе Шашикуара Галского района, Гагрской средней школы №1, Пицундской средней школы №2, а также на базе экологического центра "Апсабара" в Сухуме.
Ликвидамбар - крупные листопадные деревья, достигающие от 25 до 40 метров в высоту. Цветки у этого дерева мелкие, однодомные, собраны в густое шарообразное соцветие, плод представляет собой деревянистую коробочку с семенами.
Различные виды ликвидамбара часто используют в качестве декоративных посадок в теплом умеренном климате, где лето бывает жарким.