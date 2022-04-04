https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/bolee-40-likvidambar-vysadili-shkolniki-mguydzyrkhua-v-ramkakh-ekoaktsii-1038479748.html

Более 40 ликвидамбаров высадили школьники Мгуыдзырхуа в рамках экоакции

Более 40 ликвидамбаров высадили школьники Мгуыдзырхуа в рамках экоакции

Саженцы ликвидамбара ученикам школы села Мгуыдзырхуа подарила Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T17:35+0300

2022-04-04T17:35+0300

2022-04-04T17:39+0300

в абхазии

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деревья

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ГУДАУТА, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. В рамках экологической акции на территории школы Мгузырхуа ученики посадили 45 ликвидамбаров, рассказала председатель общественной экологической организации "Апсабара" Астанда Джения.Джения добавила, что акция была приурочена к завершению работы эко-клуба, который в октябре 2021 года открыла Общественная организация "Апсабара" в рамках проекта "Повышение устойчивости населения к климатическим рискам" – IRCCR.Проект реализуется при содействии Программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию.Как уточняется на страничках в социальных сетях IRCCR, занятия в клубе проводились несколько раз в месяц в течение полугода. В конце обучения детям провели семинар, где рассказали о том, как написать и реализовать свой собственный экологический проект.Всего в Абхазии в рамках проекта IRCCR создано пять эко-клубов: на базе средних школ в селе Мгудзырхуа Гудаутского района, в селе Шашикуара Галского района, Гагрской средней школы №1, Пицундской средней школы №2, а также на базе экологического центра "Апсабара" в Сухуме.Ликвидамбар - крупные листопадные деревья, достигающие от 25 до 40 метров в высоту. Цветки у этого дерева мелкие, однодомные, собраны в густое шарообразное соцветие, плод представляет собой деревянистую коробочку с семенами.Различные виды ликвидамбара часто используют в качестве декоративных посадок в теплом умеренном климате, где лето бывает жарким.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/protsedura-omolazhivaniya-ekologicheskaya-aktsiya-proshla-na-gosdachakh-v-myussere-1038438824.html

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гудаутский район, новости, экология, деревья